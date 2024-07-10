Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Belanda vs Inggris di Semifinal Euro 2024 Malam Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |14:41 WIB
Link Live Streaming Timnas Belanda vs Inggris di Semifinal Euro 2024 Malam Ini
Para pemain Timnas Belanda kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Belanda vs Inggris di semifinal Euro 2024 malam ini akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di BVB Stadion Dortmund, Jerman, pada Kamis 11 Juli 2024 pukul 02.00 WIB ini bisa disaksikan secara live streaming di Vision+.

Ya, gelaran Euro 2024 terus berlanjut. Pada babak semifinal, ada duel seru yang mempertemukan Timnas Belanda vs Inggris. Satu dari tim itu akan menyusul langkah Spanyol melesat ke babak final.

Timnas Belanda

Jelang duel tersebut, eks striker Inggris, yakni Ian Wright, memprediksi bahwa Harry Kane cs akan kesulitan menembus pertahanan Belanda. Sebab, bek tangguh akan mengawal lini belakang Belanda, yakni Virgil van Dijk.

Sejauh ini, Harry Kane sendiri belum bisa menunjukan ketajamannya di Euro 2024. Pemain Bayern Munich itu baru mengemas dua gol saja dari lima laga yang dimainkan.

“Kami membutuhkan seseorang untuk memberikan tekanan kepada Virgil van Dijk. Kami membutuhkan seseorang untuk membuatnya sedikit tidak nyaman. Ini sebabnya saya khawatir dengan Harry Kane dan formnya saat ini,” kata Ian Wright, dilansir dari Metro, Rabu (10/7/2024).

“Saya pikir kita akan membutuhkan titik fokus dan seseorang di sekitar Virgil, untuk membuatnya sedikit tidak nyaman, menghadapinya, bersandar padanya, melakukan semua hal yang tidak disukai Virgil,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
