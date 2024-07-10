Jadwal Siaran Langsung Semifinal Euro 2024 Malam Ini: Timnas Belanda vs Inggris, Live di RCTI!

DORTMUND – Jadwal siaran langsung semifinal Euro 2024 malam ini menyajikan duel menarik antara Tim Nasional (Timnas) Belanda vs Inggris. Laga yang disiarkan secara live di RCTI itu pun sudah dinantikan oleh pelatih TImnas Inggris, Gareth Southgate, sebab ia percaya The Three Lions –julukan Timnas Prancis– bakal menang.

Southgate optimis karena ia merasa permainan Timnas Inggris semakin berkembang dan mentalnya semakin kuat setelah menghadapi kritikan keras dan ekspektasi besar selama pagelaran Piala Eropa 2024. Dia pun bertekad membawa pasukannya mencetak sejarah dengan mencapai final pertama mereka di luar kandang mereka sendiri.

Ya, The Three Lions bakal menghadapi Belanda dalam semifinal Piala Eropa 2024. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis (11/7/2024) pukul 02.00 WIB di Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman.

Jika menang, Inggris bakal berhadapan dengan Spanyol di partai puncak Piala Eropa 2024. Itu akan menjadi kali pertama bagi mereka mentas di final turnamen besar di negeri orang karena sebelumnya mereka dua kali tampil di laga pamungkas selalu di kandang mereka sendiri, yakni Stadion Wembley, kala menjadi juara Piala Dunia 1966 dan runner up Piala Eropa 2020 lalu.

Sejak awal, Jude Bellingham dan kolega selalu disebut sebagai favorit juara. Namun dalam perjalanannya mereka tampil membosankan dengan hanya meraih satu kemenangan di fase grup dan kemudian harus melewati babak perpanjangan waktu untuk mengalahkan Slovakia di babak 16 besar serta menang lewat babak adu penalti kontra Swiss di perempat final.

Southgate pun yakin kini timnya telah semakin berkembang dari segi permainan dan mental setelah menanggung ekspektasi besar dan banyak kritikan sepanjang Piala Eropa 2024. Menurutnya, sekarang Inggris telah meningkat ke versi yang lebih baik dari sebelumnya.

"Salah satu kekuatan kami selama tujuh, delapan tahun terakhir adalah berkurangnya rasa takut, berkurangnya hambatan. Namun, saya pikir di awal turnamen, ekspektasi cukup berat dan tentu saja suara bising dari luar lebih keras daripada sebelumnya,” kata Southgate dilansir dari ESPN, Rabu (10/7/2024).