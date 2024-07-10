Kisah Vinicius Jr, Sebut Timnas Brasil Tersingkir di Perempatfinal Copa America 2024 karena Kesalahan Dirinya

KISAH Vinicius Jr menarik diulas. Sebab, dia menyebut Timnas Brasil tersingkir dari Copa America 2024 karena kesalahan dirinya.

Ya, Timnas Brasil tersingkir setelah kalah dari Uruguay lewat babak adu penalti 0-0 (2-4) di perempatfinal Copa America 2024. Pertandingan itu digelar di Allegiant Stadium, Paradise, Amerika Serikat pada Minggu 7 Juli 2024.

Dalam laga tersebut, Vinicius terpaksa absen karena mendapati akumulasi kartu kuning di laga sebelumnya. Pemain Real Madrid itu menyesal dan mengakui kegagalan Brasil buah dari kesalahannya.

“Copa America sudah berakhir dan saatnya untuk merenung, dan tahu bagaimana menghadapi kekalahan. Rasa frustrasi muncul lagi dan lagi saat adu penalti,” kata Vinicius, dilansir dari Goal Internasional, Rabu (10/7/2024).