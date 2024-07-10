Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Vinicius Jr, Sebut Timnas Brasil Tersingkir di Perempatfinal Copa America 2024 karena Kesalahan Dirinya

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |13:55 WIB
Kisah Vinicius Jr, Sebut Timnas Brasil Tersingkir di Perempatfinal Copa America 2024 karena Kesalahan Dirinya
Vinicius Jr kala membela Timnas Brasil. (Foto: Twitter/@copaamerica)
A
A
A

KISAH Vinicius Jr menarik diulas. Sebab, dia menyebut Timnas Brasil tersingkir dari Copa America 2024 karena kesalahan dirinya.

Ya, Timnas Brasil tersingkir setelah kalah dari Uruguay lewat babak adu penalti 0-0 (2-4) di perempatfinal Copa America 2024. Pertandingan itu digelar di Allegiant Stadium, Paradise, Amerika Serikat pada Minggu 7 Juli 2024.

Vinicius Jr

Dalam laga tersebut, Vinicius terpaksa absen karena mendapati akumulasi kartu kuning di laga sebelumnya. Pemain Real Madrid itu menyesal dan mengakui kegagalan Brasil buah dari kesalahannya.

“Copa America sudah berakhir dan saatnya untuk merenung, dan tahu bagaimana menghadapi kekalahan. Rasa frustrasi muncul lagi dan lagi saat adu penalti,” kata Vinicius, dilansir dari Goal Internasional, Rabu (10/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036412/wakil-presiden-argentina-bela-enzo-fernandez-yang-dianggap-rasis-kepada-pemain-timnas-prancis-jxE3nfuBrY.jpg
Wakil Presiden Argentina Bela Enzo Fernandez yang Dianggap Rasis kepada Pemain Timnas Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/45/3035591/chelsea-buka-suara-soal-aksi-rasis-yang-dibuat-enzo-fernandez-langsung-dipecat-Fn7XnoZLd6.jpg
Chelsea Buka Suara soal Aksi Rasis yang Dibuat Enzo Fernandez, Langsung Dipecat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/45/3035539/3-pemain-chelsea-yang-auto-unfollow-dan-sakit-hati-karena-enzo-fernandez-bernyanyi-rasis-usai-menang-copa-america-2024-j87dCuYCLd.jpg
3 Pemain Chelsea yang Auto Unfollow dan Sakit Hati karena Enzo Fernandez Bernyanyi Rasis Usai Menang Copa America 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/51/3035464/enzo-fernandez-minta-maaf-buntut-nyanyikan-lagu-berbau-rasis-dalam-perayaan-timnas-argentina-juara-copa-america-2024-sXHBaGZeF5.jpg
Enzo Fernandez Minta Maaf, Buntut Nyanyikan Lagu Berbau Rasis dalam Perayaan Timnas Argentina Juara Copa America 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633769/efek-patrick-kluivert-ranking-fifa-timnas-indonesia-disalip-malaysia-kin.webp
Efek Patrick Kluivert: Ranking FIFA Timnas Indonesia Disalip Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Usai Bela Timnas Indonesia, Jay Idzes Kembali Masuk Skuad Sassuolo Kontra Lecce
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement