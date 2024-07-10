Kata-Kata Lionel Messi Setelah Bawa Timnas Argentina Lolos ke Final Copa America 2024

KATA-kata Lionel Messi usai baawa Timnas Argentina lolos ke final Copa America 2024 menarik diulas. Dia mengakui bahwa pencapaian ini sulit untuk diukir Timnas Argentina.

Ya, Timnas Argentina berhasil melenggang ke Copa America 2024 usai mengalahkan Kanada dengan skor 2-0 di semifinal. Mentas di MetLife Stadium, New York, Amerika Serikat, Rabu (10/7/2024) pagi WIB, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- mendapat perlawanan sengit dari Kanada sepanjang pertandingan. Namun, mereka mampu mencuri gol pada menit 22 lewat sepakan Julian Alvarez.

Messi pun memiliki peran besar dalam kemenangan itu. Legenda Barcelona tersebut menggandakan keunggulan tim asuhan Lionel Scaloni itu dengan golnya pada menit 51.

Dengan hasil tersebut, Argentina tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara Copa America. Pada edisi terakhir yang dihelat pada 2021 lalu, mereka menang 1-0 atas Brasil di partai puncak.

La Pulga -julukan Messi- pun bahagia bisa kembali mengantarkan negaranya ke final Copa America tahun ini. Terlebih, perjalanan yang dilalui Argentina untuk mencapai partai puncak tak mudah.

"Sungguh gila apa yang telah dilakukan kelompok ini, apa yang telah dilakukan Timnas Argentina. Setelah ini, semua final yang saya ikuti dan semua pemain generasi lama akan jauh lebih penting,” kata Messi, dilansir dari Mundo Albiceleste, Rabu (10/7/2024).