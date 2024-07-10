Lionel Messi Sabet Trofi Ballon dOr 2024 Setelah Timnas Argentina Selangkah Lagi Juara Copa America 2024?

LIONEL Messi berpeluang memenangkan trofi Ballon dOr 2024. Sebab, La Pulga -julukan Lionel Messi- baru saja mengantarkan skuad La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- lolos ke final Copa America 2024.

Kepastian itu didapat setelah Lionel Messi dan kawan-kawan menang 2-0 atas Kanada di semifinal Copa America 2024 yang baru saja berlangsung di MelLife Stadium, Rutherford, Rabu (10/7/2024) pagi WIB.

(Timnas Argentina lolos ke final Copa America 2024. (Foto: REUTERS)

Gol-gol kemenangan Timnas Argentina dicetak Julian Alvarez pada menit 22 dan Lionel Messi (51’). Bagi Lionel Messi, ini merupakan final Copa America kelimanya. Sebelumnya, La Pulga membawa sang negara lolos ke final Copa America 2007, 2015, 2016 dan 2021.

Di tiga edisi awal, Argentina selalu kalah. Sebut saja dipermalukan Brasil 0-3 pada 2007, serta tumbang adu penalti dari Cile pada 2015 dan 2016. Sementara itu, satu-satunya gelar Copa America yang didapat Lionel Messi pada 2021.

Saat itu, Argentina menjadi juara setelah menang tipis 1-0 atas Brasil. Hebatnya, Argentina menjadi juara di kandang Brasil. Kelar membawa Timnas Argentina juara Copa America 2021, Lionel Messi memenangkan trofi Ballon dOr 2021.

Padahal di tahun tersebut, statistik Lionel Messi tak Terlalu mencolok. Di musim 2020-2021 bersama Barcelona, Lionel Messi mengemas 38 gol dan 14 assist.