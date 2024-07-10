Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Sabet Trofi Ballon dOr 2024 Setelah Timnas Argentina Selangkah Lagi Juara Copa America 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |09:31 WIB
Lionel Messi Sabet Trofi Ballon dOr 2024 Setelah Timnas Argentina Selangkah Lagi Juara Copa America 2024?
Lionel Messi berpotensi rebut trofi Ballon dOr 2024 setelah mengantarkan Timnas Argentina lolos ke final Copa America 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

LIONEL Messi berpeluang memenangkan trofi Ballon dOr 2024. Sebab, La Pulga -julukan Lionel Messi- baru saja mengantarkan skuad La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- lolos ke final Copa America 2024.

Kepastian itu didapat setelah Lionel Messi dan kawan-kawan menang 2-0 atas Kanada di semifinal Copa America 2024 yang baru saja berlangsung di MelLife Stadium, Rutherford, Rabu (10/7/2024) pagi WIB.

Timnas Argentina lolos ke final Copa America 2024. (Foto: REUTERS)

(Timnas Argentina lolos ke final Copa America 2024. (Foto: REUTERS)

Gol-gol kemenangan Timnas Argentina dicetak Julian Alvarez pada menit 22 dan Lionel Messi (51’). Bagi Lionel Messi, ini merupakan final Copa America kelimanya. Sebelumnya, La Pulga membawa sang negara lolos ke final Copa America 2007, 2015, 2016 dan 2021.

Di tiga edisi awal, Argentina selalu kalah. Sebut saja dipermalukan Brasil 0-3 pada 2007, serta tumbang adu penalti dari Cile pada 2015 dan 2016. Sementara itu, satu-satunya gelar Copa America yang didapat Lionel Messi pada 2021.

Saat itu, Argentina menjadi juara setelah menang tipis 1-0 atas Brasil. Hebatnya, Argentina menjadi juara di kandang Brasil. Kelar membawa Timnas Argentina juara Copa America 2021, Lionel Messi memenangkan trofi Ballon dOr 2021.

Padahal di tahun tersebut, statistik Lionel Messi tak Terlalu mencolok. Di musim 2020-2021 bersama Barcelona, Lionel Messi mengemas 38 gol dan 14 assist.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036412/wakil-presiden-argentina-bela-enzo-fernandez-yang-dianggap-rasis-kepada-pemain-timnas-prancis-jxE3nfuBrY.jpg
Wakil Presiden Argentina Bela Enzo Fernandez yang Dianggap Rasis kepada Pemain Timnas Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/45/3035591/chelsea-buka-suara-soal-aksi-rasis-yang-dibuat-enzo-fernandez-langsung-dipecat-Fn7XnoZLd6.jpg
Chelsea Buka Suara soal Aksi Rasis yang Dibuat Enzo Fernandez, Langsung Dipecat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/45/3035539/3-pemain-chelsea-yang-auto-unfollow-dan-sakit-hati-karena-enzo-fernandez-bernyanyi-rasis-usai-menang-copa-america-2024-j87dCuYCLd.jpg
3 Pemain Chelsea yang Auto Unfollow dan Sakit Hati karena Enzo Fernandez Bernyanyi Rasis Usai Menang Copa America 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/51/3035464/enzo-fernandez-minta-maaf-buntut-nyanyikan-lagu-berbau-rasis-dalam-perayaan-timnas-argentina-juara-copa-america-2024-sXHBaGZeF5.jpg
Enzo Fernandez Minta Maaf, Buntut Nyanyikan Lagu Berbau Rasis dalam Perayaan Timnas Argentina Juara Copa America 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633769/efek-patrick-kluivert-ranking-fifa-timnas-indonesia-disalip-malaysia-kin.webp
Efek Patrick Kluivert: Ranking FIFA Timnas Indonesia Disalip Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/rinov_rivaldy.jpg
Banjir Duet Baru! Rinov/Yeremia dan Gloria/Aquino Siap Panaskan Indonesia International Challenge 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement