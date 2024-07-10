Hasil Timnas Argentina vs Kanada di Semifinal Copa America 2024: Menang 2-0, Lionel Messi Cs Tembus Final!

HASIL Timnas Argentina vs Kanada di semifinal Copa America 2024 akan diulas dalam artikel ini. Lionel Messi cs berhasil melesat ke babak final Copa America 2024 usai menang 2-0.

Main di MetLife Stadium, Rabu (10/7/2024) pagi WIB, Argentina berhasil tampil gemilang. Gol Tim Tango -julukan Timnas Argentina- tercipta lewat aksi Julian Alvarez (22’) dan juga Lionel Messi (51’).

Hasil ini membawa Argentina lolos ke babak final Copa America 2024. Di partai puncak, Argentina masih menanti lawannya, yakni pemenang duel Uruguay vs Kolombia yang akan digelar pada Kamis 11 Juli 2024 pukul 07.00 WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Permainan ketat ditampilkan kedua tim sejak awal babak pertama. Timnas Argentina dan Kanada sama-sama bermain dengan intensitas cukup tinggi dalam laga ini.

Pada menit ke-11, La Albiceleste -julukan lain Timnas Argentina- hampir membobol gawang Kanada. Akan tetapi, sepakan terukur Lionel Messi masih mampu dihalau kiper Kanada dengan baik.

Tim asuhan Lionel Scaloni pun akhirnya berhasil unggul lebih dahulu atas tim lawan. Kepastian itu didapat usai Julian Alvarez mampu mencetak gol dengan memaksimalkan umpan Rodrigo de Paul pada menit ke-22.

Semenjak tertinggal, The Canucks -julukan Timnas Kanada- terus menekan pertahanan Argentina. Akan tetapi, barisan pertahanan tim lawan masih cukup kukuh dalam menghalau serangan yang datang.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Timnas Argentina sementara waktu unggul 1-0 atas tim lawan.