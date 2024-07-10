Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Argentina vs Kanada di Semifinal Copa America 2024: Menang 2-0, Lionel Messi Cs Tembus Final!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |09:08 WIB
Hasil Timnas Argentina vs Kanada di Semifinal Copa America 2024: Menang 2-0, Lionel Messi Cs Tembus Final!
Timnas Argentina lolos final Copa America 2024. (Foto: Instagram/@afaseleccion)
A
A
A

HASIL Timnas Argentina vs Kanada di semifinal Copa America 2024 akan diulas dalam artikel ini. Lionel Messi cs berhasil melesat ke babak final Copa America 2024 usai menang 2-0.

Main di MetLife Stadium, Rabu (10/7/2024) pagi WIB, Argentina berhasil tampil gemilang. Gol Tim Tango -julukan Timnas Argentina- tercipta lewat aksi Julian Alvarez (22’) dan juga Lionel Messi (51’).

Timnas Argentina vs Timnas Kanada

Hasil ini membawa Argentina lolos ke babak final Copa America 2024. Di partai puncak, Argentina masih menanti lawannya, yakni pemenang duel Uruguay vs Kolombia yang akan digelar pada Kamis 11 Juli 2024 pukul 07.00 WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Permainan ketat ditampilkan kedua tim sejak awal babak pertama. Timnas Argentina dan Kanada sama-sama bermain dengan intensitas cukup tinggi dalam laga ini.

Pada menit ke-11, La Albiceleste -julukan lain Timnas Argentina- hampir membobol gawang Kanada. Akan tetapi, sepakan terukur Lionel Messi masih mampu dihalau kiper Kanada dengan baik.

Tim asuhan Lionel Scaloni pun akhirnya berhasil unggul lebih dahulu atas tim lawan. Kepastian itu didapat usai Julian Alvarez mampu mencetak gol dengan memaksimalkan umpan Rodrigo de Paul pada menit ke-22.

Semenjak tertinggal, The Canucks -julukan Timnas Kanada- terus menekan pertahanan Argentina. Akan tetapi, barisan pertahanan tim lawan masih cukup kukuh dalam menghalau serangan yang datang.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Timnas Argentina sementara waktu unggul 1-0 atas tim lawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036412/wakil-presiden-argentina-bela-enzo-fernandez-yang-dianggap-rasis-kepada-pemain-timnas-prancis-jxE3nfuBrY.jpg
Wakil Presiden Argentina Bela Enzo Fernandez yang Dianggap Rasis kepada Pemain Timnas Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/45/3035591/chelsea-buka-suara-soal-aksi-rasis-yang-dibuat-enzo-fernandez-langsung-dipecat-Fn7XnoZLd6.jpg
Chelsea Buka Suara soal Aksi Rasis yang Dibuat Enzo Fernandez, Langsung Dipecat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/45/3035539/3-pemain-chelsea-yang-auto-unfollow-dan-sakit-hati-karena-enzo-fernandez-bernyanyi-rasis-usai-menang-copa-america-2024-j87dCuYCLd.jpg
3 Pemain Chelsea yang Auto Unfollow dan Sakit Hati karena Enzo Fernandez Bernyanyi Rasis Usai Menang Copa America 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/51/3035464/enzo-fernandez-minta-maaf-buntut-nyanyikan-lagu-berbau-rasis-dalam-perayaan-timnas-argentina-juara-copa-america-2024-sXHBaGZeF5.jpg
Enzo Fernandez Minta Maaf, Buntut Nyanyikan Lagu Berbau Rasis dalam Perayaan Timnas Argentina Juara Copa America 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/11/1633605/kevin-diks-kembali-bermain-di-bundesliga-disiarkan-secara-live-di-rcti-jza.webp
Kevin Diks Kembali Bermain di Bundesliga, Disiarkan Secara LIVE di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/19/persija_jakarta.jpg
Tantang Persebaya, Persija Siap Gelar Pesta di Depan Bonek
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement