HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Bintang dengan Bayaran Termahal di Copa America 2024, Nomor 1 Tembus Rp7,1 Miliar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |20:31 WIB
5 Pemain Bintang dengan Bayaran Termahal di Copa America 2024, Nomor 1 Tembus Rp7,1 Miliar
5 Pemain Bintang dengan Bayaran Termahal di Copa America 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

ADA 5 pemain bintang dengan bayaran termahal di Copa America 2024 yang akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Copa America 2024 kini tengah berlangsung dan sudah memasuki babak semifinal yang mempertemukan Timnas Argentina vs Kanada dan Uruguay vs Kolombia.

Menariknya, lima pemain bintang yang memiliki bayaran tertinggi tidak ada yang tampil di babak semifinal yang berlangsung pada 10 dan 11 Juli 2024 mendatang. Hal itu karena kelima pemain dengan bayaran termahal berasa dari Timnas Brasil.

Timnas Brasil sendiri sudah gugur di babak perempatfinal usai dipulangkan Uruguay dengan kekalahan adu penalti. Jadi, daftar pemain termahal di bawah ini dipastikan takkan Anda lihat lagi di Copa America 2024.

Berikut 5 Pemain Bintang dengan Bayaran Termahal di Copa America 2024:

5. Raphinha (Rp4,31 Miliar)

Raphinha

Raphinha merupakan salah satu winger andalan Timnas Brasil. Ia pun diketahui mendapatkan bayaran yang tinggi dari Barcelona.

Setidaknya Raphinha menghasilkan 207 ribu pounds atau sekira Rp4,31 miliar per pekan. Pada Copa America 2024, Raphinha mencatatkan empat pertandingan, di mana tiga laganya ia bermain sebagai starter.

4. Rodrygo Goes (Rp4,31 Miliar)

Rodrygo Goes

Sama seperti Raphinha, Rodrygo juga menghasilkan pendapatan sekira 207 ribu pounds (Rp4,31 miliar) per pekannya. Harga tersebut terbilang luar biasa mengingat Rodrygo yang masih berusia 23 tahun.

Sayangnya, Real Madrid itu tampil melempem di Copa America 2024. Selalu dimainkan sebagai starter di empat laga Timnas Brasil, Rodrygo tak pernah mencetak gol.

