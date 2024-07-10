Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Spanyol vs Prancis di Semifinal Euro 2024: Les Bleus Harapkan Magis Kylian Mbappe

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |01:11 WIB
Daftar Line Up Timnas Spanyol vs Prancis di Semifinal Euro 2024: Les Bleus Harapkan Magis Kylian Mbappe
Berikut susunan pemain Spanyol vs Prancis di Semifinal Euro 2024 (Foto: UEFA)
A
A
A

DAFTAR line up Timnas Spanyol vs Prancis di Semifinal Euro 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan sesaat lagi atau pukul 02.00 EIB.

Pertandingan Spanyol vs Prancis akan digelar di Stadion Allianz Arena. Laga diprediksi bakal berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama merupakan favorit juara pada ajang kali ini.

Jelang laga tersebut, pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps meminta timnya bermain lebih solid jelang menghadapi. Deschamps menyadari, La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- kuat dalam permainan ofensif.

Prancis dipastikan bakal turun dengan kekuatan penuh di laga nanti. Les Bleus tak memiliki masalah serius dalam skuad mereka untuk pertandingan semifinal kali ini.

Mike Maignan masih di posisi penjaga gawang. Empat bek bakal diisi Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez. Sementara itu di lini tengah ditempati N’Golo Kante, Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot dan Ousmane Dembele sebagai gelandang serang.

Halaman:
1 2
      
