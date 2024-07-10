Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Spanyol vs Prancis di Semifinal Euro 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |00:00 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Spanyol vs Prancis di Semifinal Euro 2024
Spanyol akan menghadapi Prancis di Semifinal Euro 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Spanyol vs Prancis bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan di babak Semifinal Euro 2024.

Pertandingan Timnas Spanyol vs Prancis bakal berlangsung di Stadion Allianz Arena. Laga dijadwalkan akan dimulai pada pukul 02.00 WIB.

Jelang laga tersebut, Luis De La Fuente kemungkinan akan menurunkan Jesus Navas untuk mengawal pergerakan Kylian Mbappe. Sang pelatih sangat yakin bek kawakan Sevilla itu punya kemampuan yang mumpuni dan jaminan bakal bermain apik.

"Bukannya saya mempercayai Jesús Navas, tapi dialah yang terbaik. Dia punya kemampuan untuk sementara waktu, dia adalah pemain yang dijamin hebat,” kata Luis De La Fuente dilansir dari Marca.

Kendati demikian, pelatih asli Negeri Matador itu masih belum memutuskan apakah Navas bakal bermain dari awal atau tidak. Akan tetapi, dia tahu betul bahwa mantan pemain Manchester City itu akan siap tempur jika dipercaya untuk tampil.

Lebih lanjut, Luis De La Fuente membeberkan bahwa dirinya tak akan melakukan perubahan apa pun untuk melawan Les Bleus -julukan Timnas Prancis. Namun, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari permainan Alvaro Morata dkk.

Halaman:
1 2
      
