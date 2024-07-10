Segini Harga Pasaran Stefano Beltrame, Pemain asal Italia yang Resmi Dilepas Persib Bandung

SEGINI harga pasaran Stefano Beltrame, pemain asal Italia yang resmi dilepas oleh Persib Bandung. Sebagai salah satu pemain yang bersinar di musim 2023-2024, banyak pencinta sepakbola Tanah Air, seberapa sebenarnya nilai jual Stefano Beltrame.

Untuk yang belum tahu, tim berjuluk Pangeran Biru itu sepakat untuk mengakhiri kerjasamanya dengan gelandang serang asal Italia, Stefano Beltrame lantaran duras kontraknya telah habis. dalam negosiasinya, kedua belah pihak menemui jalan tengah untuk tidak lagi bersama di Liga 1 musim 2024-2025 nanti.

Kabar berpisahnya Beltrame dan Persib Bandung ini pun secara resmi diumumkan lewat laman resmi tim.

“PERSIB dan Stefano Beltrame bersepakat untuk tidak melanjutkan ikatan kerja sama seiring dengan berakhirnya durasi kontrak pemain asal Italia tersebut di akhir kompetisi Liga 1 musim 2023-2024,” tulis Persib Bandung di laman resmi klub, dikutip Rabu (10/7/2024).

Perpisahan ini tentu menjadi pukulan keras bagi bobotoh. Sebab, eks pemain Juventus itu menjadi salah satu aktor dibalik kesuksesan Maung Bandung dalam meraih gelar juara di Liga 1 2023-2024.

Stefano Beltrame didatangkan Persib Bandung pada 28 November 2023 lalu untuk menggantikan peran Levy Madinda yang habis masa peminjamannya dari Johor Drul Takzim. Gelandang berusia 31 tahun itu direkrut untuk mempertajam lini serang untuk memenuhi target tim yang kala itu tenga mengejar tiket Championship Series.