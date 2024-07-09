Latihan Ekstra, Nathan Tjoe-A-On Siap Bersaing di Swansea City

PENGGAWA Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On, mengklaim dirinya terus melakukan latihan ekstra saat kembali ke Swansea City. Jal tersebut dilakukan Nathan bisa bersaing dengan pemain lain di skuad The Swans -julukan Swansea City.

Untuk diketahui, Nathan masih terikat kontrak dengan Swansea City hingga 30 Juni 2026 mendatang. Namun di musim lalu, dia minim mendapatkan menit bermain.

Sampai akhirnya, Nathan pun dipinjamkan ke Heerenveen pada Juni 2024. Kini, pemain Timnas Indonesia itu telah merampungkan masa pinjamannya dan terpantau sudah berlatih bersama The Swans.

Nathan mengungkapkan mendapat banyak pelajaran banyak di musim lalu. Pasalnya, dia sibuk berjuang bersama Heerenveen, Timnas Indonesia, dan Swansea City.

“Di SC Heerenveen, saya belajar untuk beradaptasi dengan mudah di tim baru,” kata Nathan, dipetik dari Fean Online, Selasa (9/7/2024).

“Musim ini (lalu) saya bermain untuk Swansea City di Inggris, menjadi pemain internasional untuk Indonesia, dan bermain untuk SC Heerenveen,” sambungnya.