Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Latihan Ekstra, Nathan Tjoe-A-On Siap Bersaing di Swansea City

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |23:04 WIB
Latihan Ekstra, Nathan Tjoe-A-On Siap Bersaing di Swansea City
Nathan Tjoe-A-On saat berlatih bersama para pemain Swansea City (Foto: Instagram/swansofficial)
A
A
A

PENGGAWA Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On, mengklaim dirinya terus melakukan latihan ekstra saat kembali ke Swansea City. Jal tersebut dilakukan Nathan bisa bersaing dengan pemain lain di skuad The Swans -julukan Swansea City.

Untuk diketahui, Nathan masih terikat kontrak dengan Swansea City hingga 30 Juni 2026 mendatang. Namun di musim lalu, dia minim mendapatkan menit bermain.

 

Sampai akhirnya, Nathan pun dipinjamkan ke Heerenveen pada Juni 2024. Kini, pemain Timnas Indonesia itu telah merampungkan masa pinjamannya dan terpantau sudah berlatih bersama The Swans.

Nathan mengungkapkan mendapat banyak pelajaran banyak di musim lalu. Pasalnya, dia sibuk berjuang bersama Heerenveen, Timnas Indonesia, dan Swansea City.

“Di SC Heerenveen, saya belajar untuk beradaptasi dengan mudah di tim baru,” kata Nathan, dipetik dari Fean Online, Selasa (9/7/2024).

“Musim ini (lalu) saya bermain untuk Swansea City di Inggris, menjadi pemain internasional untuk Indonesia, dan bermain untuk SC Heerenveen,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177474/berikut_empat_negara_yng_disebut_segera_keluar_dari_afc-RiGI_large.jpg
4 Negara yang Disebut Segera Keluar dari AFC, Nomor 1 Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177457/timnas_indonesia-kJG3_large.jpg
Media Irak Sebut Indonesia hingga Jepang Ingin Keluar dari AFC, Bikin Konfederasi Tandingan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177396/jesus_casas-I4aP_large.jpg
Terlihat di Singapura, Mantan Pelatih Timnas Irak Jesus Casas Siap Ambil Alih Kendali The Lions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177394/timnas_jepang_dikabarkan_ingin_meninggalkan_afc_japanfootballassociation-FELg_large.jpg
Jepang dan Irak Dikabarkan Ingin Tinggalkan AFC, Ini Penyebabnya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/51/1633573/comeback-dramatis-janice-tjen-tembus-final-jinan-open-2025-fja.webp
Comeback Dramatis, Janice Tjen Tembus Final Jinan Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/timnas_putri_indonesia_u_17_gagal_lolos_ke_putaran.jpg
Timnas Putri Indonesia U-17 Gagal Lolos ke Piala Asia 2025 usai Kalah Tipis dari Myanmar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement