Swansea City Pamer Foto Latihan Pemain Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On, Bentuk Sindiran ke Netizen Indonesia?

SWANSEA City membagikan foto latihan pemain Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On di akun Instagram resmi mereka, @swansofficial. Hanya dalam satu jam, jumlah like di postingan tersebut mencapai lebih dari 261.000 kali.

Jumlahnya otomatis bakal meningkat sampai beberapa jam ke depan, mengingat fans Nathan Tjoe-A-On di Indonesia sangatlah banyak. Jumlah like di atas jauh berbeda dengan postingan Swansea City sebelumnya.

(Nathan Tjoe-A-On latihan bersama Swansea City. (Foto: Instagram/@swansofficial)

Ambil contoh dua unggahan sebelum Nathan Tjoe-A-On, yang mana baru di-like sekira 3000-an akun saja. Banyak yang menilai, munculnya foto Nathan Tjoe-A-On merupakan bentuk sindiran media sosial Swansea City kepada netizen Indonesia.

Kemarin, Swansea City mengunggah empat postingan soal latihan perdana Swansea City jelang menyambut musim 2024-2025. Dari empat unggahan tersebut, tak ada satu pun foto Nathan Tjoe-A-On. Alhasil, netizen di media sosial ramai-ramai bertanya ke mana Nathan Tjoe-A-On.

“Di mana Nathan,” tulis akun @rha_zhor.

“Di mana Nathan Tjoe,” sambung akun @agoengwiriawan_kuger.