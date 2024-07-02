Elkan Baggott Resmi Masuk Skuad Ipswich Town di Premier League 2024-2025, Shin Tae-yong Minat Panggil ke Timnas Indonesia?

ELKAN Baggott resmi masuk skuad Ipswich Town di Premier League 2024-2025. Apakah status ini membuatnya kembali dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia?

Laman resmi Premier League membagikan update skuad para peserta Premier League 2024-2025, termasuk Ipswich Town. Dalam skuad yang dibagikan, The Tractors -julukan Ipswich Town- bermaterikan 29 pemain.

Elkan Baggott masuk skuad Ipswich Town di Premier League 2024-2025.

Dari 29 pemain itu, terdapat nama bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott. Bek 22 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 29 di skuad asuhan Kieran McKenna tersebut.

Elkan Baggott bakal bersaing dengan empat bek tengah lain di skuad Ipswich Town. Mereka ialah Luke Woolfenden, George Edmundson, Axel Tuanzebe dan Cameron Burgess.

Namun, ini merupakan skuad Sementara. Daftar pemain masih bisa berubah berdasarkan aktivitas transfer Ispwich Town pada bursa transfer musim panas 2024.

Elkan Baggott disebut salah satu media lokal setempat bakal dipinjamkan Ipswich Town ke klub lain. Uniknya, kontrak Elkan Baggott bersama Ipswich Town berakhir pada 30 Juni 2025.