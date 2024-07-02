Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Elkan Baggott Resmi Masuk Skuad Ipswich Town di Premier League 2024-2025, Shin Tae-yong Minat Panggil ke Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |18:16 WIB
Elkan Baggott Resmi Masuk Skuad Ipswich Town di Premier League 2024-2025, Shin Tae-yong Minat Panggil ke Timnas Indonesia?
Elkan Baggott masuk skuad Ipswich Town di Premier League 2024-2025. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

ELKAN Baggott resmi masuk skuad Ipswich Town di Premier League 2024-2025. Apakah status ini membuatnya kembali dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia?

Laman resmi Premier League membagikan update skuad para peserta Premier League 2024-2025, termasuk Ipswich Town. Dalam skuad yang dibagikan, The Tractors -julukan Ipswich Town- bermaterikan 29 pemain.

Elkan Baggott masuk skuad Ipswich Town di Premier League 2024-2025. (Foto: Premier League)

(Elkan Baggott masuk skuad Ipswich Town di Premier League 2024-2025. (Foto: Premier League)

Dari 29 pemain itu, terdapat nama bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott. Bek 22 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 29 di skuad asuhan Kieran McKenna tersebut.

Elkan Baggott bakal bersaing dengan empat bek tengah lain di skuad Ipswich Town. Mereka ialah Luke Woolfenden, George Edmundson, Axel Tuanzebe dan Cameron Burgess.

Namun, ini merupakan skuad Sementara. Daftar pemain masih bisa berubah berdasarkan aktivitas transfer Ispwich Town pada bursa transfer musim panas 2024.

Elkan Baggott disebut salah satu media lokal setempat bakal dipinjamkan Ipswich Town ke klub lain. Uniknya, kontrak Elkan Baggott bersama Ipswich Town berakhir pada 30 Juni 2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630467/indonesia-lolos-semifinal-bwf-world-junior-mixed-team-championships-2025-jmd.webp
Indonesia Lolos Semifinal BWF World Junior Mixed Team Championships 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/23/calvin_verdonk.jpg
Kabar Buruk! Calvin Verdonk Sakit Leher jelang Vs Arab Saudi, Dicoret dari Skuad?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement