HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Spanyol vs Jerman di Perempatfinal Euro 2024 Malam Ini: Duel Penentuan Juara, Live di RCTI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |13:24 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Spanyol vs Jerman di Perempatfinal Euro 2024 Malam Ini: Duel Penentuan Juara, Live di RCTI!
Luis de la Fuente bisa bawa Timnas Spanyol lolos ke semifinal Euro 2020. (Foto: REUTERS)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Spanyol vs Jerman di perempatfinal Euro 2024 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di MHPArena, Stuttgart, Jerman itu digelar pada Jumat (5/7/2024) mulai pukul 23.00 WIB.

Banyak yang menilai, tim yang memenangkan pertandingan ini akan keluar sebagai juara Euro 2024. Tolok ukurnya adalah performa kedua tim di empat laga awal.

Timnas Jerman akan menghadapi lawan sepadan, Spanyol, di perempatfinal Euro 2024. (Foto: REUTERS)

(Timnas Jerman akan menghadapi lawan sepadan, Spanyol, di perempatfinal Euro 2024. (Foto: REUTERS)

Spanyol menyapu bersih empat laga dengan kemenangan. Hebatnya, tim-tim yang dikalahkan Spanyol masuk kategori kuat, yakni Kroasia dengan skor 3-0 dan juara bertahan Italia 1-0.

Sementara itu, Jerman tidak terkalahkan dalam empat laga awal Euro 2024. Terlepas dari hasil 1-1 kontra Swiss ketika sudah memastikan tempat di 16 besar, Jerman menyelesaikan tiga laga lainnya dengan kemenangan, yakni menghajar Skotlandia 5-1 dan menumbangkan Hungaria dan Denmark 2-0.

Sekarang kepintaran pelatih disinyalir bakal menjadi penentu kemenangan. Bicara karier sebagai pelatih, Luis de la Fuente jauh lebih panjang ketimbang Julian Nagelsmann.

Di saat Julian Nagelsmann baru berusia 10 tahun pada 1997, Luis de la Fuente sudah menjadi pelatih kepala. Secara pengalaman melatih tim nasional, Luis de la Fuente juga lebih mentereng ketimbang Julian Nagelsmann.

Halaman:
1 2
      
