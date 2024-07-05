Prediksi Line Up Spanyol vs Jerman di Perempatfinal Euro 2024: Duel Sengit Fabian Ruiz vs Ilkay Gundogan!

Ilkay Gundogan (paling kanan) siap tempur lawan Spanyol di perempatfinal Euro 2024. (Foto: REUTERS)

PREDIKSI line up Spanyol vs Jerman di perempatfinal Euro 2024 akan diulas Okezone. Duel calon kuat juara Euro 2024 ini dilangsungkan di MHPArena, Stuttgart pada Jumat (5/7/2024) pukul 23.00 WIB.

Spanyol dan Jerman sama-sama tampil kukuh di empat laga awal Euro 2024. La Furia Roja -julukan Spanyol- menyapu bersih empat laga Euro 2024 dengan kemenangan.

(Timnas Spanyol siap tempur dengan Jerman di perempatfinal Euro 2024. (Foto: REUTERS)

Sementara itu, Jerman tidak terkalahkan dengan rincian tiga menang dan satu imbang. Beruntung bagi kedua tim, tak ada sanksi akumulasi kartu maupun cedera yang menerpa kedua tim.

Seperti biasa, Spanyol racikan Luis de la Fuente akan turun dengan formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Unai Simon.

Lanjut ke area empat bek sejajar ada Dani Carvajal, Robin LeNormand, Aymeric Laporte dan Marc Cucurella. Untuk tiga gelandang sejajar ada Pedri, Rodri dan Fabian Ruiz.

Bagaimana untuk pengisi lini depan? Di sana terdapat winger kanan Lamine Yamal, Nico Williams (winger kiri) dan Alvaro Morata (penyerang tengah).