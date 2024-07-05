Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Spanyol vs Jerman di Perempatfinal Euro 2024: Duel Sengit Fabian Ruiz vs Ilkay Gundogan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |12:56 WIB
Prediksi Line Up Spanyol vs Jerman di Perempatfinal Euro 2024: Duel Sengit Fabian Ruiz vs Ilkay Gundogan!
Ilkay Gundogan (paling kanan) siap tempur lawan Spanyol di perempatfinal Euro 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PREDIKSI line up Spanyol vs Jerman di perempatfinal Euro 2024 akan diulas Okezone. Duel calon kuat juara Euro 2024 ini dilangsungkan di MHPArena, Stuttgart pada Jumat (5/7/2024) pukul 23.00 WIB.

Spanyol dan Jerman sama-sama tampil kukuh di empat laga awal Euro 2024. La Furia Roja -julukan Spanyol- menyapu bersih empat laga Euro 2024 dengan kemenangan.

Timnas Spanyol siap tempur dengan Jerman di perempatfinal Euro 2024. (Foto: REUTERS)

(Timnas Spanyol siap tempur dengan Jerman di perempatfinal Euro 2024. (Foto: REUTERS)

Sementara itu, Jerman tidak terkalahkan dengan rincian tiga menang dan satu imbang. Beruntung bagi kedua tim, tak ada sanksi akumulasi kartu maupun cedera yang menerpa kedua tim.

Seperti biasa, Spanyol racikan Luis de la Fuente akan turun dengan formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Unai Simon.

Lanjut ke area empat bek sejajar ada Dani Carvajal, Robin LeNormand, Aymeric Laporte dan Marc Cucurella. Untuk tiga gelandang sejajar ada Pedri, Rodri dan Fabian Ruiz.

Bagaimana untuk pengisi lini depan? Di sana terdapat winger kanan Lamine Yamal, Nico Williams (winger kiri) dan Alvaro Morata (penyerang tengah).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631421/ranking-fifa-timnas-indonesia-melorot-usai-ditekuk-irak-tersalip-malaysia-oin.webp
Ranking FIFA Timnas Indonesia Melorot usai Ditekuk Irak: Tersalip Malaysia!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Belanda Vs Finlandia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement