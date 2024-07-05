Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jerman Hadapi Spanyol di Perempatfinal Euro 2024, Toni Kroos: Kami Sudah Pelajari Permainan Mereka

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |12:15 WIB
Jerman Hadapi Spanyol di Perempatfinal Euro 2024, Toni Kroos: Kami Sudah Pelajari Permainan Mereka
Gelandang Timnas Jerman, Toni Kroos (Foto: Reuters)
A
A
A

TONI roos mengklaim Timnas Jerman sudah mmempelajari permainan Spanyol jelang bentrokan kedua tim di Peremaptfinal Euro 2024. Hal itu dilakukan agar Der Panzer -julukan Timnas Jerman- bisa meraih kemenangan di laga nanti.

Jerman akan menghadapi Spanyol di MHPArena, Jumat (5/7/2024). Pertandingan digelar pada pukul 23.00 WIB.

Toni Kroos menyadari timnya akan mendapatkan ujian berat dari La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol. Oleh karena itu, Timnas Jerman menyiapkan segala cara demi meredam Spanyol dalam laga nanti.

"Kami telah mengamati Spanyol dengan sangat rinci dan mengetahui apa saja kekuatan dan kelemahan mereka," kata Toni Kroos dilansir dari laman federasi sepak bola Jerman, Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut, mantan pemain Real Madrid itu mengatakan laga Timnas Jerman melawan Spanyol akan berjalan cukup ketat karena kedua tim dihuni pemain-pemain ternama dan berkualitas. Jadi, dia pastikan laga antara kedua tim akan menjadi sorotan publik sepak bola dunia.

"Akan ada banyak pemain berkualitas di lapangan pada Jumat malam. Dua tim yang gemar menguasai bola akan saling berhadapan," katanya.

Halaman:
1 2
      
