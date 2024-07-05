Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Didit Prabowo Tertarik Jadi Desainer Jersey Timnas Indonesia!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |12:24 WIB
Didit Prabowo Tertarik Jadi Desainer Jersey Timnas Indonesia!
Didit Prabowo tertarik untuk mendesain jersey Timnas Indonesia di masa depan (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Didit Hediprasetyo atau Didit Prabowo tertarik menjadi desainer kostum untuk cabang olahraga (cabor) lain termasuk Timnas Indonesia (sepakbola). Hal itu diutarakan usai peluncuran jersey kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024.

Komite Olimpiade Indonesia (KOI) merilis jersey resmi yang akan digunakan di Olimpiade Paris 2024. Koleksi tersebut menggunakan apparel Li-Ning dipersiapkan untuk para atlet pada saat bertanding, dimulai dari T-shirt, short pants, track pants, dan jersey playing kit.

Jersey Indonesia di Olimpiade Paris 2024

Tiap item-nya menyesuaikan cabaor yang membutuhkan busana berbeda, semisal rowing, gymnastic, atletik atau bulu tangkis. Selain itu terdapat juga beberapa set seragam yang dipakai oleh atlet dan kontingen saat keberangkatan dan kepulangan, ajang resmi lain, dan penerimaan medali.

Jersey tersebut merupakan rancangan Didit Hediprarestyo, yang merupakan desainer Tanah Air berkelas internasional sekaligus anak dari presiden terpilih dalam Pemilu 2024, Prabowo Subianto. Ia mengatakan desain jersey Indonesia di Paris 2024 yang dibuatnya terinspirasi dari lagu Berkibarlah Benderaku.

“Jadi waktu itu saya cari kreasi koleksi gitu dan waktu itu sempat research. Akhirnya nemuin dengerin lagu 'Berkibarlah Benderaku'. Ya, itulah inspirasi dari koleksi jersey Merah Putih ini,” kata Didit dalam konferensi pers peluncuran jersey Kontingen Indonesia Paris 2024 di Jakarta, Kamis 4 Juli.

Jersey anyar tersebut pun mendapat tanggapan positif dari netizen di media sosial, termasuk Instagram. Mereka memuji desainnya yang elegan.

Setelah desainnya mendapat tanggapan positif dari netizen, Didit pun membuka peluang bekerjasama dengan cabor lain sebagai perancang jersey mereka. Dia mengaku akan dengan senang hati menerima tawaran itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176407/patrick_kluivert_langsung_pulang_ke_belanda_setelah_timnas_indonesia_gagal_lolos_piala_dunia_2026_pss-CFYV_large.jpg
Patrick Kluivert Langsung ke Pulang ke Belanda Setelah Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176399/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert_diprediksi_menerima_gaji_27_miliar_per_bulan_dari_pssi-4zDM_large.jpg
Segini Kompensasi yang Dibayar PSSI jika Pecat Patrick Kuivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176395/jay_idzes-XQar_large.jpg
Meski Terpukul, Jay Idzes Berusaha Petik Hikmah dari Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176393/timnas_indonesia_diminta_lawan_malaysia_pada_november_2025_pssi-ECLb_large.jpg
Timnas Indonesia Diminta Lawan Malaysia pada FIFA Matchday November 2025, Alex Pastoor yang Ambil Alih!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/12/11/1631419/indonesia-tersingkir-arya-sinulingga-manusia-berencana-tuhan-yang-menentukan-wty.JPG
Indonesia Tersingkir, Arya Sinulingga: Manusia Berencana, Tuhan yang Menentukan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzecchi.jpg
Marco Bezzecchi Siap Bangkit di MotoGP Australia 2025 Usai Insiden di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement