HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Kisah Pesepakbola Top Dunia yang Jalani Ibadah Haji, Nomor 1 Witan Sulaeman

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |03:08 WIB
5 Kisah Pesepakbola Top Dunia yang Jalani Ibadah Haji, Nomor 1 Witan Sulaeman
Penggawa Timnas Indonesia, Witan Sulaeman berangkat ibadah haji pada Mei 2024 (Foto: Kemenag RI)
A
A
A

LIMA pesepakbola top dunia yang jalani ibadah haji akan jadi pembahasan artikel kali ini. Salah satunya adalah pemain Timnas Indonesia, Witan Sulaeman.

Kali ini Okezone akan membahas lima pesepakbola top dunia yang jalani ibadah haji. Siapa saja pemain yang dimaksud? berikut ulasannya

5. Paul Pogba


Paul Pogba merupakan salah satu pesepakbola muslim yang taat. Pogba yang merupakan seorang mualaf awalnya tertarik mempelajari agama Islam dari teman-teman di sekitarnya..

Hingga akhirnya memutuskan pindah keyakinan pada 2012 atau saat usia 20 tahun. Sejak memeluk Islam, Pogba diketahui sangat rajin umrah ke Tanah Suci. Bahkan, pemain berusia 31 tahun itu pun sudah melaksanakan ibadah haji pada 2017.

4. Karim Benzema


Karim Benzema membuktikan dirinya sebagai muslim yang taat dengan rela tidak tampil di putaran final Piala Eropa 2016 yang berlangsung di Prancis. Hal itu dia lakukan demi menjalankan ibadah naik haji ke Tanah Suci Makkah.

Menariknya, saat ini Benzema justru semakin dekat dengan Tanah Suci. Ya striker berusia 36 tahun itu kini bermain untuk klub Liga Pro Arab Saudi, Al Ittihad.

3. Franck Ribery

Berikutnya ada Franck Ribery yang juga diketahui pernah melakukan ibadah haji. Sama seperti Pogba, Ribery juga seorang mualaf.

Dia memeluk Islam mulai 2002 lalu dengan nama Bilal Yusuf Mohammed. Ribery juga kabarnya sudah ke Tanah Suci Mekkah. Dia menjalankan ibadah haji dan umrah saat Bayern Munchen melakoni laga persahabatan di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 2010 lalu.

