Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-16 Juara 3 Piala AFF U-16 2024, Nova Arianto Sampaikan Pesan Penting untuk Garuda Muda

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |01:08 WIB
Timnas Indonesia U-16 Juara 3 Piala AFF U-16 2024, Nova Arianto Sampaikan Pesan Penting untuk Garuda Muda
Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto (Foto: PSSI)
A
A
A

NOVA Arianto menuliskan pesan penting usai Timnas Indonesia U-16 meraih juara ketiga di Piala AFF U-16 2024. Nova mengingatkan soal pelajaran berharga, dan perjuangan yang belum selesai usai bermain di turnamen itu.

Timnas Indonesia U-16 meraih juara ketiga setelah mengalahkan Vietnam U-16 5-0 di Piala AFF U-16 2024. Laga perebutan juara ketiga itu berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Rabu (3/7/2024) kemarin.

Juara ketiga memang bukan podium tertinggi dalam turnamen itu. Akan tetapi, berada di posisi ketiga sudah cukup untuk menilai bagaimana tim besutan Nova Arianto berkembang setelah pemusatan latihan panjang.

Nova mengatakan turnamen ini akan menjadi batu loncatan bagi anak asuhnya untuk terus berkembang. Terlebih, Garuda Muda akan tampil dalam sejumlah agenda seperti Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

 BACA JUGA:

“Pengalaman yang sangat baik buat semua pemain muda ini dan pastinya pemain tidak boleh tinggi hati tetapi pemain harus mau bekerja lebih keras dan fokus utk persiapan kami menuju Kualifikasi Piala Asia U-17 2025,” kata Nova dikutip dari akun instagram resminya (@novarianto30), Kamis (4/7/2024).

“Pemain muda ini sedang bertumbuh dan perjalanan mereka masih jauh sampai di level senior dan utk menuju kesana banyak pengorbanan yg harus dilakukan pemain dari hal disiplin, kerja keras dan attitude. Tetapi ada point positif dimana melihat mental dan daya juang pemain di lapangan yang pantang menyerah itu akan menjadi modal yg baik kedepannya,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/51/3128117/timnas_indonesia-f4oQ_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Jadi Pengangguran di Tahun 2025, Nomor 1 Bek Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/51/3094785/masyarakat-indonesia-soroti-pemain-timnas-laos-yang-antusias-makan-prasmanan-di-hotel-mewah-jelang-lawan-timnas-indonesia-REbr1hGhKu.jpg
Masyarakat Indonesia Soroti Pemain Timnas Laos yang Antusias Makan Prasmanan di Hotel Mewah Jelang Lawan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/51/3059747/5-negara-yang-bikin-kejutan-di-matchday-pertama-babak-ketiga-kualifikasi-piala-dunia-2026-nomor-1-timnas-indonesia-BLQVmrFqhT.jpg
5 Negara yang Bikin Kejutan di Matchday Pertama Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/51/3054381/gagal-menang-lawan-timnas-indonesia-media-vietnam-alihkan-fokus-waktunya-balas-dendam-ke-thailand-YNPxc03SqU.jpg
Gagal Menang Lawan Timnas Indonesia, Media Vietnam Alihkan Fokus: Waktunya Balas Dendam ke Thailand!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631407/erick-thohir-out-menggaung-di-x-usai-timnas-tersingkir-ke-piala-dunia-2026-nrq.webp
Erick Thohir Out Menggaung di X usai Timnas Tersingkir ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/moncongbulo_fc_menaklukkan_asahan_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Moncongbulo Bungkam Asahan FC di GOR Ken Arok
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement