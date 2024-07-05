Timnas Indonesia U-16 Juara 3 Piala AFF U-16 2024, Nova Arianto Sampaikan Pesan Penting untuk Garuda Muda

NOVA Arianto menuliskan pesan penting usai Timnas Indonesia U-16 meraih juara ketiga di Piala AFF U-16 2024. Nova mengingatkan soal pelajaran berharga, dan perjuangan yang belum selesai usai bermain di turnamen itu.

Timnas Indonesia U-16 meraih juara ketiga setelah mengalahkan Vietnam U-16 5-0 di Piala AFF U-16 2024. Laga perebutan juara ketiga itu berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Rabu (3/7/2024) kemarin.

Juara ketiga memang bukan podium tertinggi dalam turnamen itu. Akan tetapi, berada di posisi ketiga sudah cukup untuk menilai bagaimana tim besutan Nova Arianto berkembang setelah pemusatan latihan panjang.

Nova mengatakan turnamen ini akan menjadi batu loncatan bagi anak asuhnya untuk terus berkembang. Terlebih, Garuda Muda akan tampil dalam sejumlah agenda seperti Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

“Pengalaman yang sangat baik buat semua pemain muda ini dan pastinya pemain tidak boleh tinggi hati tetapi pemain harus mau bekerja lebih keras dan fokus utk persiapan kami menuju Kualifikasi Piala Asia U-17 2025,” kata Nova dikutip dari akun instagram resminya (@novarianto30), Kamis (4/7/2024).

“Pemain muda ini sedang bertumbuh dan perjalanan mereka masih jauh sampai di level senior dan utk menuju kesana banyak pengorbanan yg harus dilakukan pemain dari hal disiplin, kerja keras dan attitude. Tetapi ada point positif dimana melihat mental dan daya juang pemain di lapangan yang pantang menyerah itu akan menjadi modal yg baik kedepannya,” sambungnya.