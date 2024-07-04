Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata Marselino Ferdinan soal Karakter Shin Tae-yong: Tegas dan Disiplin!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |18:15 WIB
Kata Marselino Ferdinan soal Karakter Shin Tae-yong: Tegas dan Disiplin!
Shin Tae-yong dan Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, mengungkap karakter Shin Tae-yong di dalam dan luar lapangan. Dia menyebut pelatih Timnas Indonesia itu merupakan sosok yang cukup santai di luar lapangan, tetapi tetap tegas saat memimpin latihan. Marselino pun cukup nyaman bekerja sama dengan Shin Tae-yong.

Marselino sendiri tidak menampik memiliki hubungan dekat dengan Shin Tae-yong. Namun, dia mengatakan pelatih itu pun punya kedekatan yang sama dengan yang lainnya.

Shin Tae-yong

"Semua dekat," kata Marselino dalam acara Meet & Greet bersama PSSI di Rumah Indofood, Jakarta Fair Kemayoran, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Mantan pemain KMSK Deinze itu mengatakan Shin Tae-yong saat berada di luar dan lapangan memang cukup berbeda karakternya. Jadi, Marselino pun menyesuaikan dengan karakter yang dimiliki Shin Tae-yong.

"Waktu di luar mungkin santai, dia juga tegas dan disiplin. Di dalam lapangan, semuanya diambil alih sama dia semua. Kami lebih santai di luar (lapangan), di dalam terserah dia," ujar Marselino.

Halaman:
1 2
      
