Portugal vs Prancis di Perempatfinal Euro 2024: Selecao das Quinas Sudah Tahu Cara Kunci Pergerakan Kylian Mbappe

DUEL seru Timnas Portugal vs Timnas Prancis di perempatfinal Euro 2024 akan segera tersaji. Jelang laga itu, Selecao das Quinas -julukan Timnas Portugal- memastikan sudah tahu cara kunci pergerakan Kylian Mbappe yang akan jadi ancaman besar.

Hal ini disampaikan oleh pemain Timnas Portugal, Nuno Mendes. Dia menilai Mbappe punya kualitas ciamik dalam dunia sepakbola yang tentunya akan merepotkan Timnas Portugal.

"Sejujurnya, dia (Mbappe) tidak akan bermain di sisi saya. Jika dia datang ke sisi saya, akan bersiap," kata Nuno Mendes, dilansir dari Tuttomercato, Kamis (4/7/2024).

Nuno Mendes menegaskan pola permainan Mbappe pun sudah dirinya pahami. Jadi, dia sudah siap sepenuhnya jika memang akan berhadapan di lapangan nanti.

BACA JUGA: Segini Harga Gelang yang Bisa Bikin Cristiano Ronaldo Absen di Laga Timnas Prancis vs Portugal di Perempatfinal Euro 2024

"Saya mengenalnya sedikit, Kylian, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya," ujar Nuno Mendes.

Nuno Mendes mengatakan Portugal terus bersiap diri untuk melawan Timnas Prancis. Hal itu agar Selecao das Quinas bisa meladeni permainan lawan demi meraih hasil maksimal dalam laga nanti.