HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Spanyol vs Jerman di Perempatfinal Euro 2024: Demi Harga Diri, Jamal Musiala Siap Pulangkan La Furia Roja!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |16:43 WIB
Spanyol vs Jerman di Perempatfinal Euro 2024: Demi Harga Diri, Jamal Musiala Siap Pulangkan La Furia Roja!
Para pemain Timnas Jerman kala berlaga. (Foto: Reuters)
STUTTGART – Pemain Timnas Jerman, Jamal Musiala, memastikan dirinya dan tim siap mengalahkan Timnas Spanyol kala berhadapan di babak perempatfinal Euro 2024. Kemenangan jadi target Der Panzer -julukan Timnas Jerman- demi menjaga harga diri sebagai tuan rumah.

Ya, Jerman akan bersua Spanyol di babak perempatfinal Euro 2024. Pertemuan kedua tim itu akan tersaji di MHPArena, Jumat 5 Juli 2024 pukul 23.00 WIB.

Timnas Jerman

Jamal Musiala mengatakan laga Der Panzer melawan Spanyol pastinya akan berjalan ketat karena sama-sama dihuni pemain berkualitas dan sarat dengan pengalaman. Namun, Jerman tetap akan berusaha menampilkan performa terbaik demi menang, apalagi diuntungkan dengan status tuan rumah.

"Kedua tim punya kualitas untuk mencapai final. Kami bermain di Jerman. Kami harus berusaha, bermain di turnamen ini di negara kami adalah suatu kehormatan besar," kata Jamal Musiala, dilansir dari Tuttomercato, Kamis (4/7/2024).

"Hal ini memberi kami kekuatan lebih lanjut. Jika negara ini mendukung kami, banyak hal mungkin terjadi, kami merasakan dukungan semua orang," tambahnya.

