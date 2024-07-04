Jerman vs Spanyol di Perempatfinal Euro 2024, Joselu Siap Bikin Toni Kroos Pensiun Lebih Cepat

SPANYOL akan menghadapi Jerman di perempatfinal Euro 2024. Penyerang Timnas Spanyol, Joselu sesumbar ingin membuat gelandang Jerman, Toni Kroos, pensiun lebih cepat.

Timnas Spanyol akan berhadapan dengan Jerman di Stuttgart Arena, Stuttgart, Jerman pada Jumat (5/7/2024) pukul 23.00 WIB. Pertandingan itu akan menjadi kali keenam kedua tim bertemu di turnamen Euro.

Dalam statistik lima pertemuan sebelumnya, kedua tim nampak imbang. Jerman dan Spanyol sama-sama mengoleksi dua kemenangan dan satu kali hasil imbang. Tak ayal, laga mendatang sarat akan gengsi.

Bagi Joselu, pertandingan mendatang akan sangat spesial karena bermain di kota kelahirannya, Stuttgart. Striker La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- itu mempunyai ambisi besar untuk menang.

“Ini pertandingan yang spesial, bukan hanya karena saya lahir di Stuttgart, tetapi karena ini adalah perempat final Euro bersama tim nasional saya,” kata Joselu dikutip dari laman resmi Euro 2024, Kamis (4/7/2024).

Lebih lanjut, Joselu juga memberikan pendapatnya soal Toni Kroos, mantan rekan setimnya di Real Madrid yang sekarang menjadi lawan. Striker berusia 34 tahun itu menegaskan siap mengirim Kroos ke masa pensiun lebih cepat.