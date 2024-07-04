Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Spanyol vs Jerman di Euro 2024, Ilkay Gundogan Prediksi Der Panzer Bakal Kesulitan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |02:28 WIB
Jelang Spanyol vs Jerman di Euro 2024, Ilkay Gundogan Prediksi <i>Der Panzer</i> Bakal Kesulitan
Pemain Timnas Jerman, Ilkay Gundogan. (Foto: Reuters)
A
A
A

STUTTGART – Pemain Tim Nasional (Timnas) Jerman, Ilkay Gundogan, memprediksi akan kesulitan merebut kemenangan dari Spanyol di perempatfinal Euro 2024. Sebab Gundogan merasa kedua tim secara kekuatan seimbang sehingga pertandingan yang sengit kemungkinan akan terjadi.

Die Mannschaft -julukan Timnas Jerman- akan melawan Spanyol di Stuttgart Arena, Stuttgart, Jerman, Jumat (5/7/2024) pukul 23.00 WIB. Bisa dibilang, laga ini seperti partai final yang kepagian. Karena seperti yang kita tahu, kedua tim merupakan tim kuat di Benua Biru.

Menyoal laga kontra Spanyol, Gundogan yakin pertandingan akan berjalan sengit. Pasalnya, Jerman dan Spanyol tampil sangat apik sejak fase grup. Di mana, kedua tim sama-sama belum menelan kekalahan.

“Ini pasti akan menjadi pertandingan yang seimbang,” kata Gundogan, dilansir dari situs resmi UEFA, Kamis (4/7/2024).

Timnas Jerman

“Saya pikir kedua tim yang akan saling berhadapan mungkin memainkan sepakbola terbaik di turnamen saat ini. Kedua tim ingin memiliki bola banyak, mereka ditentukan oleh banyak penguasaan bola,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
