Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Dijamin Bahagia, Keluarga Jairo Riedewald Tertarik Perkuat Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |06:44 WIB
Shin Tae-yong Dijamin Bahagia, Keluarga Jairo Riedewald Tertarik Perkuat Timnas Indonesia!
Shin Tae-yong dijamin bahagia atas ketertarikakn Kenzo Riedewald memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dijamin bahagia. Sebab, ada anggota keluarga dari Jairo Riedewald, Kenzo Riedewald, tertarik memperkuat Timnas Indonesia.

Kenzo Riedewald merupakan keluarga jauh dari Jairo Riedewald yang baru saja meninggalkan klub Premier League, Crystal Palace. Hal itu diungkapkan Kenzo Riedewald saat diwawancara YouTuber asal Indonesia, Yussa Nugraha.

Kenzo Riedewald tertarik memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@kenzoriedewald)

(Kenzo Riedewald tertarik memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@kenzoriedewald)

“Ya, saya keluarga dengannya (Jairo Riedewald). Keluarga jauh, tapi ya dia keluarga saya. Kakek saya pernah menjelaskannya kepada saya. Namun, setelah kakek saya meninggal, tak ada lagi yang bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana situasinya,” kata Kenzo Riedewald.

Kenzo Riedewald merupakan pesepakbola kelahiran 24 Februari 2007. Memiliki darah Suriname, Indonesia dan Belanda, Kenzo Riedewald dapta beroperasi sebagai winger kiri dan kanan.

Saat ini Kenzo Riedewald berstatus sebagai pemain AZ Alkmaar U-17. Sebelum membela AZ U-17, pemain berambut kribo ini berkesempatan membela tim junior Ajax Amsterdam.

Fakta di atas menunjukan Kenzo Riedewald bukanlah pemain sembarangan. Jika dipoles secara benar, Kenzo Riedewald dapat tumbuh menjadi pemain yang luar biasa.

Karena itu, Shin Tae-yong, Indra Sjafri atau khususnya PSSI jangan sampai telat mendekati pemain yang satu ini. Terlebih, Kenzo Riedewald terang-terangan siap memperkuat Timnas Indonesia jika mendapat tawaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176181/5_pelatih_yang_cocok_gantikan_patrick_kluivert_jika_dipecat_dari_timnas_indonesia_pssi-bJdt_large.jpg
5 Pelatih yang Cocok Gantikan Patrick Kluivert jika Dipecat dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Eks Manchester United!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176177/jay_idzes_kecewa_kepada_wasit_ma_ning_yang_pimpin_laga_timnas_indonesia_vs_irak_rcti-5DQG_large.jpg
Sambil Menahan Tangis, Jay Idzes Respons Putusan Wasit Ma Ning: Sesuatu Terjadi dan Menurut Saya Tidak Benar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176173/patrick_kluivert_ngamuk_timnas_indonesia_gagal_lolos_piala_dunia_2026_rcti-26Ug_large.jpg
Patrick Kluivert Ngamuk Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026 Usai Kalah 0-1 dari Irak: Pukul Bench!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176170/timnas_indonesia-0OjM_large.jpg
Klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Timnas Indonesia vs Irak: Skuad Garuda Gagal ke Piala Dunia 2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/51/1631323/pon-bela-diri-kudus-2025-aksi-bintang-hollywood-yayan-ruhian-dan-cecep-arif-rahman-hipnotis-ribuan-penonton-agj.webp
PON Bela Diri Kudus 2025: Aksi Bintang Hollywood Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman Hipnotis Ribuan Penonton
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert.jpg
Patrick Kluivert Sudah Siapkan Strategi Khusus untuk Bungkam Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement