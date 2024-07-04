Shin Tae-yong Dijamin Bahagia, Keluarga Jairo Riedewald Tertarik Perkuat Timnas Indonesia!

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dijamin bahagia. Sebab, ada anggota keluarga dari Jairo Riedewald, Kenzo Riedewald, tertarik memperkuat Timnas Indonesia.

Kenzo Riedewald merupakan keluarga jauh dari Jairo Riedewald yang baru saja meninggalkan klub Premier League, Crystal Palace. Hal itu diungkapkan Kenzo Riedewald saat diwawancara YouTuber asal Indonesia, Yussa Nugraha.

(Kenzo Riedewald tertarik memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@kenzoriedewald)

“Ya, saya keluarga dengannya (Jairo Riedewald). Keluarga jauh, tapi ya dia keluarga saya. Kakek saya pernah menjelaskannya kepada saya. Namun, setelah kakek saya meninggal, tak ada lagi yang bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana situasinya,” kata Kenzo Riedewald.

Kenzo Riedewald merupakan pesepakbola kelahiran 24 Februari 2007. Memiliki darah Suriname, Indonesia dan Belanda, Kenzo Riedewald dapta beroperasi sebagai winger kiri dan kanan.

Saat ini Kenzo Riedewald berstatus sebagai pemain AZ Alkmaar U-17. Sebelum membela AZ U-17, pemain berambut kribo ini berkesempatan membela tim junior Ajax Amsterdam.

Fakta di atas menunjukan Kenzo Riedewald bukanlah pemain sembarangan. Jika dipoles secara benar, Kenzo Riedewald dapat tumbuh menjadi pemain yang luar biasa.

Karena itu, Shin Tae-yong, Indra Sjafri atau khususnya PSSI jangan sampai telat mendekati pemain yang satu ini. Terlebih, Kenzo Riedewald terang-terangan siap memperkuat Timnas Indonesia jika mendapat tawaran.