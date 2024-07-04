Shin Tae-yong Berani Panggil Winger Vitesse Arnhem Miliano Jonathans ke Timnas Indonesia?

Miliano Jonathans bisa perkuat Timnas Indonesia suatu hari nanti. (Foto: Instagram/@milianojonathans)

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berani merekomendasikan winger Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans, kepada PSSI untuk dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia? Nama Miliano Jonathans menjadi sorotan pada Rabu, 3 Juli 2024.

Ia diketahui mengadakan pertemuan dengan staf ahli Kemenpora yang biasa mengurus diaspora, Hamdan Hamedan. Pertemuan ini diadakan di Indonesia, namun tidak diketahui di mana persisnya.

(Miliano Jonathans berada di Indonesia. (Foto: Instagram/@milianojonathans_)

Tak cuma sendiri, Miliano Jonathans yang berusia 20 tahun datang ke Indonesia bersama kedua orangtuanya. Hamdan Hamedan pun mengucapkan selamat berlibur kepada Miliano Jonathans.

"Senang bertemu Anda lagi Mr Jonathans dan keluarga. Nikmati liburan Anda @milianojonathans_," tulis Hamdan Hamedan di stories Instagram-nya.

Hamdan Hamedan merupakan sosok yang membantu PSSI dalam menyelesaikan proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh. Karena itu, pertemuan Hamdan Hamedan dan Miliano Jonathans seakan menunjukan ada potensi winger Eredivise itu bakal berganti paspor dari Belanda ke Indonesia.

Miliano Jonathans sejak tiga musim terakhir eksis di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie. Di musim 2023-2024, Miliano Jonathans mencatatkan enam penampilan Eredivisie. Pencapaian terbaik Miliano Jonathans sejauh ini adalah 12 kali membela Vitesse Arnhem di Eredivisie 2022-2023.