Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Berani Panggil Winger Vitesse Arnhem Miliano Jonathans ke Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |06:18 WIB
Shin Tae-yong Berani Panggil Winger Vitesse Arnhem Miliano Jonathans ke Timnas Indonesia?
Miliano Jonathans bisa perkuat Timnas Indonesia suatu hari nanti. (Foto: Instagram/@milianojonathans)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berani merekomendasikan winger Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans, kepada PSSI untuk dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia? Nama Miliano Jonathans menjadi sorotan pada Rabu, 3 Juli 2024.

Ia diketahui mengadakan pertemuan dengan staf ahli Kemenpora yang biasa mengurus diaspora, Hamdan Hamedan. Pertemuan ini diadakan di Indonesia, namun tidak diketahui di mana persisnya.

Miliano Jonathans berada di Indonesia. (Foto: Instagram/@milianojonathans_)

(Miliano Jonathans berada di Indonesia. (Foto: Instagram/@milianojonathans_)

Tak cuma sendiri, Miliano Jonathans yang berusia 20 tahun datang ke Indonesia bersama kedua orangtuanya. Hamdan Hamedan pun mengucapkan selamat berlibur kepada Miliano Jonathans.

"Senang bertemu Anda lagi Mr Jonathans dan keluarga. Nikmati liburan Anda @milianojonathans_," tulis Hamdan Hamedan di stories Instagram-nya.

Hamdan Hamedan merupakan sosok yang membantu PSSI dalam menyelesaikan proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh. Karena itu, pertemuan Hamdan Hamedan dan Miliano Jonathans seakan menunjukan ada potensi winger Eredivise itu bakal berganti paspor dari Belanda ke Indonesia.

Miliano Jonathans sejak tiga musim terakhir eksis di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie. Di musim 2023-2024, Miliano Jonathans mencatatkan enam penampilan Eredivisie. Pencapaian terbaik Miliano Jonathans sejauh ini adalah 12 kali membela Vitesse Arnhem di Eredivisie 2022-2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176055/patrick_kluivert_diminta_bawa_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_jika_gagal_lolos_piala_dunia-eBSm_large.jpg
Patrick Kluivert Diminta Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026 jika Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176054/masyarakat_indonesia_lebih_khawatir_strategi_patrick_kluivert_ketimbang_wasit_ma_ning_pssi-DNdn_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Khawatir Strategi Patrick Kluivert ketimbang Wasit Ma Ning yang Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176034/patrick_kluivert_disebut_tak_enak_jika_mainkan_full_diaspora_di_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_pssi-1TS4_large.jpg
Patrick Kluivert Disebut Tak Enak jika Turunkan Starting XI Full Diaspora di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3175993/hitung_hitungan_ranking_fifa_timnas_indonesia_jika_menang_kalah_dan_seri_lawan_irak_afc-809S_large.jpg
Hitung-hitungan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang, Kalah dan Seri Lawan Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630989/susunan-pemain-timnas-indonesia-u22-vs-india-ananda-raehan-dan-victor-dethan-starter-vvp.webp
Susunan Pemain Timnas Indonesia U-22 vs India: Ananda Raehan dan Victor Dethan Starter!Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/michele_pirro.jpg
Resmi! Ducati Umumkan Pengganti Marc Marquez di MotoGP Australia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement