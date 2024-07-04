Media Vietnam Akui Timnas Vietnam U-16 Kesulitan Ladeni Permainan Timnas Indonesia U-16 hingga Kalah 0-5!

MEDIA asal Vietnam, Bao Moi, mengakui pasukan Tim Nasional (Timnas) Vietnam U-16 tampak kesulitan meladeni permainan Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024. Alhasil, dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut, Golden Star Warriors muda tumbang 0-5 dan harus rela finis di peringkat keempat.

Perlu diketahui, Timnas Vietnam U-16 tak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya saat melawan Timnas Indonesia U-16 di Stadion Manahan, Solo, pada Rabu 3 Juli 2024 sore WIB. Alasannya karena banyak pemain Vietnam U-16 yang mengalami cedera di laga semifinal kontra Thailand U-16.

Kondisi itu membuat pelatih Timnas Vietnam U-16, Tran Minh Chien harus berputar otak memanfaatkan pemain yang tersedia. Namun, nyatanya pemain lapis Vietnam U-16 tak bisa berbuat banyak hingga takluk dari tim tuan rumah dengan lima gol tanpa balas.

Bao Moi pun menegaskan Timnas Indonesia U-16 juga tak menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebab pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto, memilih mengistirahatkan sejumlah pemain utama demi bisa memberikan menit bermain kepada penggawa Garuda Asia yang baru sebentar bermain di Piala AFF U-16 2024.

Jadi, bisa dikatakan Timnas Indonesia U-16 dan Vietnam U-16 kompak tak memainkan pemain-pemain terbaik mereka. Namun, Bao Moi justru melihat Vietnam U-16 benar-benar kesulitan, berbeda dengan Timnas Indonesia U-16 yang tetap bisa bermain baik dengan tim lapis kedua.

“Sebelum pertandingan, tim Vietnam U-16 sempat kesulitan dari segi kekuatan ketika hampir separuh pemain starter mengalami cedera usai laga semifinal melawan Thailand U-16 . Untuk itu, pelatih Tran Minh Chien memberikan kesempatan bermain kepada banyak pemain cadangan,” bunyi pernyataan media Vietnam, Bao Moi, dikutip Kamis (4/7/2024).