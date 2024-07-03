Euro 2024: Timnas Spanyol Tak Gentar Hadapi Jerman di Babak Perempatfinal

TIMNAS Spanyol akan menghadapi tuan rumah Jerman di babak perempat final Euro 2024. Gelandang Spanyol, Rodri, menegaskan timnya sama sekali tak gentar jelang laga tersebut.

La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- memastikan tiket perempat final usai kandaskan Georgia 4-1 di babak 16 besar Euro 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Rhein Energie Stadium, Koln, Jerman, Senin (1/7/2024) dini hari WIB.

Kemenangan itu praktis membuat Spanyol akan melawan Jerman yang telah memastikan diri lebih dulu. Bisa dibilang, ini menjadi final kepagian karena kedua kesebelasan adalah tim elit Benua Biru.

Untuk Jerman, mungkin mereka lebih diunggulkan karena bermain di hadapan publiknya sendiri. Tapi hal itu tidak berpengaruh bagi Rodri. Gelandang Manchester City ini menegaskan Spanyol sama sekali tidak ciut.

“Kita tidak akan pernah tahu apakah itu baik atau buruk. Semua tim bagus. Lihat saja,” tutur Rodri, seperti dilansir dari Metro.

“Jerman akan kuat karena bermain di kandang sendiri. Tapi kami tidak takut,” tegasnya.