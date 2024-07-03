Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Euro 2024: Timnas Spanyol Tak Gentar Hadapi Jerman di Babak Perempatfinal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |05:54 WIB
Euro 2024: Timnas Spanyol Tak Gentar Hadapi Jerman di Babak Perempatfinal
Timnas Spanyol akan menghadapi Jerman di Perempatfinal Euro 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

TIMNAS Spanyol akan menghadapi tuan rumah Jerman di babak perempat final Euro 2024. Gelandang Spanyol, Rodri, menegaskan timnya sama sekali tak gentar jelang laga tersebut.

La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- memastikan tiket perempat final usai kandaskan Georgia 4-1 di babak 16 besar Euro 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Rhein Energie Stadium, Koln, Jerman, Senin (1/7/2024) dini hari WIB.

Kemenangan itu praktis membuat Spanyol akan melawan Jerman yang telah memastikan diri lebih dulu. Bisa dibilang, ini menjadi final kepagian karena kedua kesebelasan adalah tim elit Benua Biru.

Untuk Jerman, mungkin mereka lebih diunggulkan karena bermain di hadapan publiknya sendiri. Tapi hal itu tidak berpengaruh bagi Rodri. Gelandang Manchester City ini menegaskan Spanyol sama sekali tidak ciut.

 BACA JUGA:

“Kita tidak akan pernah tahu apakah itu baik atau buruk. Semua tim bagus. Lihat saja,” tutur Rodri, seperti dilansir dari Metro.

“Jerman akan kuat karena bermain di kandang sendiri. Tapi kami tidak takut,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630989/susunan-pemain-timnas-indonesia-u22-vs-india-ananda-raehan-dan-victor-dethan-starter-vvp.webp
Susunan Pemain Timnas Indonesia U-22 vs India: Ananda Raehan dan Victor Dethan Starter!Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/27/joey_pelupessy.jpg
Pengamat Sebut Lini Tengah Timnas Indonesia Lemah! Kluivert Kena Semprot
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement