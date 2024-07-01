Hadapi Jerman di Perempatfinal Euro 2024, Luis De La Fuente Pastikan Timnas Spanyol Tampil Lebih Kuat

Spanyol akan menghadapi Jerman di Perempatfinal Euro 2024 (Foto: Reuters)

PELATIH Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, menyatakan timnya akan berbenah jelang menghadapi Jerman di Perempatfinal Euro 2024. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di MHPArena pada Jumat 5 Juli 2024.

La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol lolos ke babak perempatfinal Euro 2024 usai menang 4-1 Georgia. Sementara itu, Timnas Jerman berhasil taklukan Denmark dengan skor 2-0.

Luis de la Fuente mengatakan Timnas Spanyol pastinya akan berbenah diri untuk menatap laga itu. Namun, dia tegaskan paling awal adalah pemulihan kondisi pemain agar persiapan dapat berjalan maksimal.

"Pertama-tama kami berpikir tentang pemulihan, kemudian kami akan mencoba mempersiapkan pertandingan sesuai dengan arahan sepak bola kami," kata Luis de la Fuente dilansir dari Tuttomercato, Senin (1/7/2024).

Pelatih berusia 63 tahun itu mengatakan timnya memang cukup layak terus melaju ke fase selanjutnya. Namun, Timnas Spanyol wajib menunjukkan konsisten penampilan saat melawan Jerman agar dapat meraih kemenangan.

"Kami banyak variasi yang menguatkan tim. Kami adalah tim dengan identitas yang jelas," katanya.