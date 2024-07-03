Daftar Bagan Perempatfinal Euro 2024: Timnas Spanyol Melaju Mulus Lewati Jalur Neraka?

DAFTAR bagan Perempatfinal Euro 2024 akan diulas Okezone. UEFA membagi bagan fase gugur Euro 2024 terdiri dari dua jalur, yakni kiri dan kanan.

Jalur kiri merupakan bagan neraka karena berisikan tim-tim kuat Eropa. Mereka ialah Spanyol, Jerman, Prancis dan Portugal.

(Timnas Spanyol melaju mulus dari bagan neraka di Euro 2024? (Foto: REUTERS)

Karena berada dalam bagan yang sama, mereka saling bentrok memperebutkan satu tiket ke final Euro 2024. Spanyol bersua Jerman, sedangkan Prancis bertemu Portugal di Perempatfinal Euro 2024.

Setelah memenangkan laga Perempatfinal, tim-tim di atas juga tak bisa bernapas lega. Sebab, mereka bakal dipertemukan dengan tim kuat lagi di semifinal Euro 2024.

Semisal Spanyol sukses menumbangkan Jerman di Perempatfinal. Di semifinal, skuad asuhan Luis de la Fuente itu sudah ditunggu Pemenang laga Prancis vs Portugal.

Sementara itu, bagan sebelah kanan jauh lebih “manusiawi". Di bagan ini terdapat empat tim yakni Turki, Belanda, Inggris dan Swiss.