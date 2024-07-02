5 Potret Face Paint Suporter yang Paling Menarik Perhatian di Euro 2024, Nomor 1 Mirip Setan Merah

ADA 5 potret face paint suporter yang paling menarik perhatian di Euro 2024 yang seru untuk dibahas. Seperti turnamen-turnamen pada umumnya, kelakuan fans sepakbola menjadi salah satu daya tarik karena berbagai hal unik yang mereka lakukan.

Seperti melukis wajah atau face paint yang jelas berhubungan dengan negara yang mereka bela. Ada yang melukis bendera negara sendiri, warna khas negara mereka, sampai ciri khas negara tersebut.

Pada Euro 2024 yang digelar di Jerman pada 14 Juni-14 Juli 2024 itu, suporter yang melukis wajahnya pun terbilang sangat unik-unik. Penasaran seperti apa wujudnya?

Berikut 5 Potret Face Paint Suporter yang Paling Menarik Perhatian di Euro 2024:

5. Timnas Denmark





Timnas Denmark dinyatakan gugur di babak 16 besar Euro 2024 usai takluk dari Jerman. Tentunya para fans Denmark sangat kecewa.

Sebab Denmark mendapatkan begitu banyak dukungan dari fans mereka yang hadir langsung di Jerman. Beberapa ada yang menggunakan atribut menarik dan melukis wajahnya seperti foto di atas.

Dengan melukis wajah sesuai dengan bendera Denmark, ditambah topi ala viking membuat fans tersebut berhasil menjadi pusat perhatian!