Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Potret Face Paint Suporter yang Paling Menarik Perhatian di Euro 2024, Nomor 1 Mirip Setan Merah

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |19:03 WIB
5 Potret Face Paint Suporter yang Paling Menarik Perhatian di Euro 2024, Nomor 1 Mirip Setan Merah
Potret Fans Timnas Belgia dengan face paint yang unik di Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

ADA 5 potret face paint suporter yang paling menarik perhatian di Euro 2024 yang seru untuk dibahas. Seperti turnamen-turnamen pada umumnya, kelakuan fans sepakbola menjadi salah satu daya tarik karena berbagai hal unik yang mereka lakukan.

Seperti melukis wajah atau face paint yang jelas berhubungan dengan negara yang mereka bela. Ada yang melukis bendera negara sendiri, warna khas negara mereka, sampai ciri khas negara tersebut.

Pada Euro 2024 yang digelar di Jerman pada 14 Juni-14 Juli 2024 itu, suporter yang melukis wajahnya pun terbilang sangat unik-unik. Penasaran seperti apa wujudnya?

Berikut 5 Potret Face Paint Suporter yang Paling Menarik Perhatian di Euro 2024:

5. Timnas Denmark

Fans Timnas Denmark

Timnas Denmark dinyatakan gugur di babak 16 besar Euro 2024 usai takluk dari Jerman. Tentunya para fans Denmark sangat kecewa.

Sebab Denmark mendapatkan begitu banyak dukungan dari fans mereka yang hadir langsung di Jerman. Beberapa ada yang menggunakan atribut menarik dan melukis wajahnya seperti foto di atas.

Dengan melukis wajah sesuai dengan bendera Denmark, ditambah topi ala viking membuat fans tersebut berhasil menjadi pusat perhatian!

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175546/timnas_indonesia_vs_arab_saudi-so4R_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Tampil Melempem saat Kalah 2-3 dari Arab Saudi, Nomor 1 Sering Kehilangan Bola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172616/cassandre_davis_hampir_menggagalkan_pernikahan_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguezcasidavis-B5fF_large.jpg
5 Perempuan Supercantik yang Hampir Gagalkan Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez, Nomor 1 Nyaris Diberi Anak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172534/7_pemain_naturalisasi_tambahan_timnas_indonesia_ketimbang_saat_menang_2_0_atas_arab_saudi_pssi-87CI_large.jpg
7 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia ketimbang saat Menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Ole Romeny!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/51/3172408/9_pemain_timnas_indonesia_yang_mirip_artis_tanah_air_dan_dunia_kellran-TEer_large.jpg
9 Pemain Timnas Indonesia yang Mirip Artis Tanah Air dan Dunia, Nomor 1 Kesayangan Patrick Kluivert!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630465/daftar-37-pemain-timnas-voli-indonesia-di-pelatnas-proyeksi-sea-games-2025-egi.webp
Daftar 37 Pemain Timnas Voli Indonesia di Pelatnas Proyeksi SEA Games 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement