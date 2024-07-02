Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Austria vs Turki di Euro 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |17:55 WIB
Link Live Streaming Timnas Austria vs Turki di Euro 2024 Malam Ini, Klik di Sini!
Link live streaming Timnas Austria vs Turki di Euro 2024. (Foto: UEFA)
A
A
A

LEIPZIG - Link live streaming Tim Nasional (Timnas) Austria vs Turki di babak 16 besar Euro 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut layak dinantikan, sebab pelatih Timnas Turki, Vincenzo Montella, memiliki motivasi tambahan jelang melawan Austria.

Timnas Turki akan berhadapan dengan Austria di Red Bull Arena, Leipzig, Jerman pada Rabu (3/7/2024) pukul 02.00 WIB. Pertandingan itu bisa menjadi ajang balas dendam bagi tim Bintang Bulan Sabit -julukan Timnas Turki.

Pasalnya, belum lama ini Timnas Turki menelan kekalahan memalukan dari Austria. Mereka harus mengakui kehebatan pasukan Ralf Rangnick (1-6) di laga persahabatan pada Maret 2024 lalu.

Namun, Montella memperingatkan timnya untuk tidak terbawa suasana balas dendam. Pelatih asal Italia itu meminta tim Bintang Bulan Sabit bermain dengan kepala dingin.

Timnas Turki

"Kita tidak boleh membiarkan emosi menguasai diri kita; kita tidak boleh memikirkan balas dendam (atas kekalahan 6-1 dalam pertandingan persahabatan bulan Maret)," kata Montella dikutip dari laman resmi Euro 2024, Selasa (2/7/2024).

"Kekalahan 6-1 itu satu pertandingan: ini pertandingan lain. Ralf Rangnick juga tahu ini," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/51/1630653/renang-indonesia-ditarget-5-medali-emas-sea-games-2025-lampaui-torehan-edisi-teranyar-umi.webp
Renang Indonesia Ditarget 5 Medali Emas SEA Games 2025, Lampaui Torehan Edisi Teranyar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/23/calvin_verdonk.jpg
Kabar Buruk! Calvin Verdonk Sakit Leher jelang Vs Arab Saudi, Dicoret dari Skuad?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement