Link Live Streaming Timnas Austria vs Turki di Euro 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

LEIPZIG - Link live streaming Tim Nasional (Timnas) Austria vs Turki di babak 16 besar Euro 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut layak dinantikan, sebab pelatih Timnas Turki, Vincenzo Montella, memiliki motivasi tambahan jelang melawan Austria.

Timnas Turki akan berhadapan dengan Austria di Red Bull Arena, Leipzig, Jerman pada Rabu (3/7/2024) pukul 02.00 WIB. Pertandingan itu bisa menjadi ajang balas dendam bagi tim Bintang Bulan Sabit -julukan Timnas Turki.

Pasalnya, belum lama ini Timnas Turki menelan kekalahan memalukan dari Austria. Mereka harus mengakui kehebatan pasukan Ralf Rangnick (1-6) di laga persahabatan pada Maret 2024 lalu.

Namun, Montella memperingatkan timnya untuk tidak terbawa suasana balas dendam. Pelatih asal Italia itu meminta tim Bintang Bulan Sabit bermain dengan kepala dingin.

"Kita tidak boleh membiarkan emosi menguasai diri kita; kita tidak boleh memikirkan balas dendam (atas kekalahan 6-1 dalam pertandingan persahabatan bulan Maret)," kata Montella dikutip dari laman resmi Euro 2024, Selasa (2/7/2024).

"Kekalahan 6-1 itu satu pertandingan: ini pertandingan lain. Ralf Rangnick juga tahu ini," tambahnya.