Hasil Babak Pertama Timnas Rumania vs Belanda di Euro 2024: Cody Gakpo Cetak Gol, De Oranje Unggul 1-0

MUNICH – Tim Nasional (Timnas) Belanda berhasil menutup babak pertama kontra Rumania di 16 besar Euro 2024 dengan baik. Pasalnya dalam laga yang digelar di Allianz Arena, Munich, Jerman, pada Selasa (2/7/2024) malam WIB itu, Belanda berhasil unggul berkat gol dari Cody Gakpo.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

De Oranje -julukan Timnas Belanda- membuat peluang di menit ke-5 lewat tendangan jarak jauh Xavi Simons yang masih bisa dipeluk Florin Nita. Sementara Rumania bermain sangat agresif dan menciptakan peluang lewat tendangan Dennis Man di menit ke-13.

Belanda pun berhasil membuka keran golnya pada menit ke-20 setelah tendangan keras Cody Gakpo tak mampu dibendung kiper Rumania, Florin Nita. De Oranje nyaris menggandakan kedudukan di menit ke-26 lewat sundulan Stefan De Vrij yang asih melenceng tipis.

De Oranje terus menggempur pertahanan Tricolorii -julukan Timnas Rumania- guna menambah pundi-pundi golnya. Sementara Rumania terlihat masih cukup kesulitan untuk menjebol pertahanan dari Virgil van Dijk dan kolega.

Xavi Simons hampir saja membawa Belanda menambah keunggulan di menit ke-43 setelah tendangannya melenceng. Pada akhirnya, De Oranje unggul sementara 1-0 atas Rumania di babak pertama.