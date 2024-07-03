Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Rumania vs Belanda di Euro 2024: Cody Gakpo Cetak Gol, De Oranje Unggul 1-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |00:00 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Rumania vs Belanda di Euro 2024: Cody Gakpo Cetak Gol, De Oranje Unggul 1-0
Timnas Belanda unggul 1-0 atas Rumania di babak kedua.
A
A
A

MUNICH – Tim Nasional (Timnas) Belanda berhasil menutup babak pertama kontra Rumania di 16 besar Euro 2024 dengan baik. Pasalnya dalam laga yang digelar di Allianz Arena, Munich, Jerman, pada Selasa (2/7/2024) malam WIB itu, Belanda berhasil unggul berkat gol dari Cody Gakpo.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

De Oranje -julukan Timnas Belanda- membuat peluang di menit ke-5 lewat tendangan jarak jauh Xavi Simons yang masih bisa dipeluk Florin Nita. Sementara Rumania bermain sangat agresif dan menciptakan peluang lewat tendangan Dennis Man di menit ke-13.

Belanda pun berhasil membuka keran golnya pada menit ke-20 setelah tendangan keras Cody Gakpo tak mampu dibendung kiper Rumania, Florin Nita. De Oranje nyaris menggandakan kedudukan di menit ke-26 lewat sundulan Stefan De Vrij yang asih melenceng tipis.

De Oranje terus menggempur pertahanan Tricolorii -julukan Timnas Rumania- guna menambah pundi-pundi golnya. Sementara Rumania terlihat masih cukup kesulitan untuk menjebol pertahanan dari Virgil van Dijk dan kolega.

Timnas Rumania vs Timnas Belanda

Xavi Simons hampir saja membawa Belanda menambah keunggulan di menit ke-43 setelah tendangannya melenceng. Pada akhirnya, De Oranje unggul sementara 1-0 atas Rumania di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
