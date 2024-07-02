Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Rumania vs Belanda di Euro 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |22:17 WIB
Link Live Streaming Timnas Rumania vs Belanda di Euro 2024 Malam Ini, Klik di Sini!
Link live streaming Timnas Rumania vs Belanda di Euro 2024. (Foto: UEFA)
A
A
A

MUNICH – Link live streaming Timnas Rumania vs Belanda di 16 besar Euro 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Jelang laga tersebut, kedua tim pun sudah mengumumkan susunan pemain yang akan mereka turunkan demi tiket perempatfinal Piala Eropa 2024 tersebut.

Duel Rumania kontra Belanda akan dimainkan di Allianz Arena, Munich, Jerman, Selasa (2/7/2024) pukul 23.00 WIB. Kemenangan wajib diraih kedua kesebelasan jika ingin melangkahkan kakinya ke babak perempat final.

Secara kualitas, De Oranje -julukan Timnas Belanda- mungkin lebih diunggulkan. Namun begitu, Rumania bukan lawan yang patut dipandang sebelah mata karena bukan tidak mungkin mereka bisa membuat kejutan.

Pelatih Rumania, Eduard Iordanescu, telah menentukan sebelas pertama terbaiknya untuk bisa meredam kekuatan Belanda. Florin Nita tetap dipercaya menjadi kiper utama. Nita akan dibantu oleh empat bek, yakni Andrei Ratiu, Radu Dragusin, Andrei Burca, dan Vasile Mogos.

Timnas Rumania vs Belanda

Kemudian Marius Marin berperan sebagai gelandang bertahan. Lalu Dennis Man, Nicolae Stanciu, Razvan Marin, dan Ianis Hagi akan mempertajam lini serang. Sementara juru gedor, Iordanescu mempercaya kepada sosok Denis Dragus.

Sementara di kubu Belanda, Ronald Koeman juga menurunkan skuad terbaiknya. Bart Verbruggen masih dipercaya menjaga gawang De Oranje. Lalu lini pertahanan dipimpin Virgin van Dijk, beserta Denzel Dumfries, Stefan De Vrij, dan Nathan Ake.

Halaman:
1 2
      
