Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara Top yang Pernah Dibobol Mantan Striker Timnas Indonesia Boaz Solossa, Nomor 1 Peringkat 4 Piala Dunia 2010!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |15:51 WIB
4 Negara Top yang Pernah Dibobol Mantan Striker Timnas Indonesia Boaz Solossa, Nomor 1 Peringkat 4 Piala Dunia 2010!
Berikut 4 negara top yang pernah dibobol mantan striker Timnas Indonesia Boaz Solossa. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 4 negara top yang pernah dibobol mantan striker Timnas Indonesia Boaz Solossa akan diulas Okezone. Nama Boaz Solossa sedang disorot di tengah minimnya penyerang berkualitas di lini depan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong.

Banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang berkhayal Shin Tae-yong memiliki penyerang tajam layaknya Boaz Solossa. Sewaktu membela Timnas Indonesia pada 2004-2018, Boaz Solossa yang kini berusia 38 tahun beberapa kali membobol gawang negara-negara top, salah satunya peringkat 4 Piala Dunia 2010. Lantas, siapa saja negara yang dimaksud?

Berikut 4 negara top yang pernah dibobol mantan striker Timnas Indonesia Boaz Solossa:

4. Oman

Boaz Solossa, bomber menakutkan Timnas Indonesia pada masanya. (Foto: PSSI)

(Boaz Solossa, bomber menakutkan Timnas Indonesia pada masanya. (Foto: PSSI)

Oman penah dibobol Boaz Solossa di matchday keempat Grup B Kualifikasi Piala Asia 2011. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 18 November 2009, Timnas Indonesia tertinggal 0-1 dari Oman via gol yang dilesakkan Fawzhi Bashir pada menit 32.

Ketika babak pertama diprediksi berakhir 1-0 untuk keunggulan Oman, Timnas Indonesia menyamakan kedudukan lewat Boaz Solossa di menit 45. Sayangnya, skor ini tidak bertahan sampai akhir karena Oman menciptakan gol kemenangan 2-1 lewat Ismail Sulaiman di menit 52.

3. Arab Saudi

Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Arab Saudi pada 2013. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)

(Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Arab Saudi pada 2013. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)

Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di matchday kedua Grup B Kualfikasi Piala Asia 2015 pada 6 Februari 2013. Laga baru berjalan lima menit, Timnas Indonesia sudah unggul 1-0 lewat sepakan kaki kiri Boaz Solossa, memanfaatkan umpan jauh Kurnia Meiga.

Sayangnya, Timnas Indonesia kena comeback lewat brace Youssef Al-Salem pada menit 14 dan 55 sehingga skuad asuhan Jacksen F. Tiago tumbang 1-2 dari tim tamu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175897/rebin_sulaka_siap_antar_irak_menang_atas_timnas_indonesia_iraqifootballgallery-NcUS_large.JPG
Remehkan Timnas Indonesia? Pemain Irak Rebin Sulaka: Kami Siap Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175887/patrick_kluivert-0jyl_large.jpg
Timnas Indonesia Disikat Arab Saudi, Pengamat Soroti Respons Lamban Patrick Kluivert hingga Lini Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175885/patrick_kluivert_rahasiakan_strategi_untuk_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_iraqifootballgallery-gv2V_large.JPG
Patrick Kluivert Rahasiakan Strategi Timnas Indonesia untuk Lawan Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175874/momen_jay_idzes_tolak_air_minum_dari_marc_klok_di_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_saoq24-c7MD_large.JPG
Momen Jay Idzes Tolak Air Minum dari Marc Klok di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/51/1630653/renang-indonesia-ditarget-5-medali-emas-sea-games-2025-lampaui-torehan-edisi-teranyar-umi.webp
Renang Indonesia Ditarget 5 Medali Emas SEA Games 2025, Lampaui Torehan Edisi Teranyar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/artem_dolgopyat.jpg
Ini Daftar Atlet Israel yang Dilarang ke Indonesia untuk Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, Ada Jagoan Olimpiade
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement