4 Negara Top yang Pernah Dibobol Mantan Striker Timnas Indonesia Boaz Solossa, Nomor 1 Peringkat 4 Piala Dunia 2010!

Berikut 4 negara top yang pernah dibobol mantan striker Timnas Indonesia Boaz Solossa. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 4 negara top yang pernah dibobol mantan striker Timnas Indonesia Boaz Solossa akan diulas Okezone. Nama Boaz Solossa sedang disorot di tengah minimnya penyerang berkualitas di lini depan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong.

Banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang berkhayal Shin Tae-yong memiliki penyerang tajam layaknya Boaz Solossa. Sewaktu membela Timnas Indonesia pada 2004-2018, Boaz Solossa yang kini berusia 38 tahun beberapa kali membobol gawang negara-negara top, salah satunya peringkat 4 Piala Dunia 2010. Lantas, siapa saja negara yang dimaksud?

Berikut 4 negara top yang pernah dibobol mantan striker Timnas Indonesia Boaz Solossa:

4. Oman

(Boaz Solossa, bomber menakutkan Timnas Indonesia pada masanya. (Foto: PSSI)

Oman penah dibobol Boaz Solossa di matchday keempat Grup B Kualifikasi Piala Asia 2011. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 18 November 2009, Timnas Indonesia tertinggal 0-1 dari Oman via gol yang dilesakkan Fawzhi Bashir pada menit 32.

Ketika babak pertama diprediksi berakhir 1-0 untuk keunggulan Oman, Timnas Indonesia menyamakan kedudukan lewat Boaz Solossa di menit 45. Sayangnya, skor ini tidak bertahan sampai akhir karena Oman menciptakan gol kemenangan 2-1 lewat Ismail Sulaiman di menit 52.

3. Arab Saudi

(Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Arab Saudi pada 2013. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)

Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di matchday kedua Grup B Kualfikasi Piala Asia 2015 pada 6 Februari 2013. Laga baru berjalan lima menit, Timnas Indonesia sudah unggul 1-0 lewat sepakan kaki kiri Boaz Solossa, memanfaatkan umpan jauh Kurnia Meiga.

Sayangnya, Timnas Indonesia kena comeback lewat brace Youssef Al-Salem pada menit 14 dan 55 sehingga skuad asuhan Jacksen F. Tiago tumbang 1-2 dari tim tamu.