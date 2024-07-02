Kisah Boaz Solossa, Legenda Timnas Indonesia yang Pernah Bikin Gol ke Gawang Timnas Arab Saudi dan China!

KISAH Boaz Solossa menarik untuk diulas. Sebab, legenda Timnas Indonesia ini pernah bikin gol ke gawang Timnas Arab Saudi dan China di Kualifikasi Piala Asia 2015. Secara kebetulan, kedua negara tersebut juga akan bertemu Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia tergabung di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Menghadapi tim-tim kuat, Indonesia dihadapkan dengan masalah besar, yakni lini serang yang tumpul.

(Ragnar Oratmangoen mandul dalam tiga laga terkini bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Ragnar Oratmangoen dalam tiga laga terakhir bersama Timnas Indonesia tak dapat mencetak gol. Rafael Struick yang selalu menempati pos ujung tombak juga tak kunjung membuka keran golnya untuk skuad Garuda.

Melihat keadaan ini, banyak netizen yang berceloteh agar Shin Tae-yong memanggil legenda Timnas Indonesia, Boaz Solossa. Sebab, pemain berusia 38 tahun itu memiliki pengalaman mencetak gol menghadapi tim-tim besar yang berada satu grup dengan Indonesia.

Arab Saudi dan China contohnya. Kedua negara yang berada di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sama-sama pernah merasakan betapa ganasnya sosok Boaz Solossa di lini depan Timnas Indonesia.

Hal itu terjadi saat Timnas Indonesia, Arab Saudi, dan China berada pada satu grup yang sama di Kualifikasi Piala Asia 2015 yang digelar pada 2013. Kala itu, Timnas Indonesia yang dilatih Jacksen F Tiago mengandalkan Boaz Solossa dan Greg Nwokolo di posisi ujung tombak.

Di laga keempat menghadapi Arab Saudi di Gelora Bung Karno pada 23 Maret 2013, Indonesia berhasil unggul lebih dulu berkat gol kilat Boaz Solossa. Memanfaatkan umpan jauh dari Kurnia Meiga, pemain yang akrab disapa Bochi itu sukses mencetak gol cepat di menit kelima.