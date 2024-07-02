Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Panggil 4 Pemain Keturunan Timnas Indonesia U-19 ke Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada September 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |11:13 WIB
Shin Tae-yong Panggil 4 Pemain Keturunan Timnas Indonesia U-19 ke Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada September 2024?
Shin Tae-yong berpotensi memanggil 4 pemain Timnas Indonesia U-19 untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong berpotensi memanggil 4 pemain Keturunan Timnas Indonesia U-19 ke Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Sebab, pelatih Timnas Indonesia U-19 Indra Sjafri sudah merekomendasikan tiga pemain Keturunan (di luar Jens Raven) Timnas Indonesia U-19 yang tampil di Toulon Cup 2024 untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

"Saya ada merekomendasikan posisi depan satu, center back satu, dan kalau enggak salah bek kiri satu. Saya sudah bicarakan itu dengan PSSI," kata Indra Sjafri di Jakarta, Senin 1 Juli 2024.

Pelatih Indra Sjafri rekomendasikan 3 pemain Timnas Indonesia U-19 di Toulon Cup 2024 untuk dinaturalisasi menjadi WNI. (Foto: PSSI)

(Pelatih Indra Sjafri rekomendasikan 3 pemain Timnas Indonesia U-19 di Toulon Cup 2024 untuk dinaturalisasi menjadi WNI. (Foto: PSSI)

Meski tidak disebutkan siapa pemain yang akan dinaturalisasi, sudah dapat diduga siapa-siapa saja pemain yang bakal dinaturalisasi berdasarkan posisi bermain. Mereka ialah Dion Markx (bek tengah), Tim Geypens (fullback kiri) dan Mauresmo Hinoke (penyerang tengah).

Sebelumnya, Indra Sjafri membawa 5 pemain berpaspor Belanda saat turun di turnamen Toulon Cup 2024 yang dilangsungkan di Prancis pada 3-16 Juni 2024, yakni Dion Markx (bek tengah), Tim Geypens (fullback kiri), Sem Yvel (gelandang), Mauresmo Hinoke (penyerang) dan Jens Raven (penyerang). Kecuali Jens Raven yang saat itu sedang dalam proses naturalisasi menjadi WNI, mereka dibawa ke Prancis untuk menjalani seleksi.

Pemain-pemain yang tampil menarik perhatian Indra Sjafri di gelaran tersebut, bakal dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia U-19 atau jenjang yang lebih tinggi. Singkatnya, ditambah Jens Raven yang resmi menjadi WNI pada Kamis 27 Juni 2024, itu berarti ada empat Keturunan tambahan yang berpotensi dimaksimalkan Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia senior.

Namun, dengan catatan, pemain-pemain di atas sudah memegang paspor Indonesia sebelum September 2024. Nantinya, Dion Markx dapat menambah kedalaman skuad di lini belakang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175592/timnas_indonesia_era_patrick_kluivert_sering_cetak_gol_via_eksekusi_penalti_pssi-jXE2_large.jpg
Timnas Indonesia Era Patrick Kluivert Dominan Cetak Gol Penalti ketimbang Open Play di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175587/update_ranking_fifa_timnas_indonesia_hari_ini_kamis_9_oktober_2025_saudinten-B1fS_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Garuda Tertahan, Malaysia Mendekat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175575/beckham_putra_berpotensi_dicoret_patrick_kluivert_jelang_timnas_indonesia_vs_irak_saudinten-ut7G_large.jpg
Patrick Kluivert Coret 6 Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan Irak, Marc Klok Termasuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175557/patrick_kluivert_berpotensi_dicoret_jelang_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_saudinten-urvC_large.jpg
Patrick Kluivert Coret Marc Klok Jelang Timnas Indonesia vs Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630239/drama-3-kali-penalti-timnas-indonesia-takluk-di-tangan-arab-saudi-avp.webp
Drama 3 Kali Penalti, Timnas Indonesia Takluk di Tangan Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement