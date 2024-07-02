Shin Tae-yong Panggil 4 Pemain Keturunan Timnas Indonesia U-19 ke Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada September 2024?

SHIN Tae-yong berpotensi memanggil 4 pemain Keturunan Timnas Indonesia U-19 ke Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Sebab, pelatih Timnas Indonesia U-19 Indra Sjafri sudah merekomendasikan tiga pemain Keturunan (di luar Jens Raven) Timnas Indonesia U-19 yang tampil di Toulon Cup 2024 untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

"Saya ada merekomendasikan posisi depan satu, center back satu, dan kalau enggak salah bek kiri satu. Saya sudah bicarakan itu dengan PSSI," kata Indra Sjafri di Jakarta, Senin 1 Juli 2024.

(Pelatih Indra Sjafri rekomendasikan 3 pemain Timnas Indonesia U-19 di Toulon Cup 2024 untuk dinaturalisasi menjadi WNI. (Foto: PSSI)

Meski tidak disebutkan siapa pemain yang akan dinaturalisasi, sudah dapat diduga siapa-siapa saja pemain yang bakal dinaturalisasi berdasarkan posisi bermain. Mereka ialah Dion Markx (bek tengah), Tim Geypens (fullback kiri) dan Mauresmo Hinoke (penyerang tengah).

Sebelumnya, Indra Sjafri membawa 5 pemain berpaspor Belanda saat turun di turnamen Toulon Cup 2024 yang dilangsungkan di Prancis pada 3-16 Juni 2024, yakni Dion Markx (bek tengah), Tim Geypens (fullback kiri), Sem Yvel (gelandang), Mauresmo Hinoke (penyerang) dan Jens Raven (penyerang). Kecuali Jens Raven yang saat itu sedang dalam proses naturalisasi menjadi WNI, mereka dibawa ke Prancis untuk menjalani seleksi.

Pemain-pemain yang tampil menarik perhatian Indra Sjafri di gelaran tersebut, bakal dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia U-19 atau jenjang yang lebih tinggi. Singkatnya, ditambah Jens Raven yang resmi menjadi WNI pada Kamis 27 Juni 2024, itu berarti ada empat Keturunan tambahan yang berpotensi dimaksimalkan Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia senior.

Namun, dengan catatan, pemain-pemain di atas sudah memegang paspor Indonesia sebelum September 2024. Nantinya, Dion Markx dapat menambah kedalaman skuad di lini belakang.