HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Timnas Indonesia Tak Ambil Bagian di Pestabola Merdeka 2024 Malaysia

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |10:45 WIB
Timnas Indonesia tak ambil bagian di Pestabola Merdeka 2024 di Malaysia. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)
A
A
A

PENYEBAB Timnas Indonesia tak ambil bagian di Pestabola Merdeka 2024 di Malaysia akan diulas Okezone. Medio Mei 2024, presiden Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) Datuk Hamidin Mohd Amin mengatakan berencana menggelar laga uji coba Timnas Malaysia melawan Timnas Indonesia.

Wacana uji coba itu sudah direncanakan FAM maupun PSSI sejak 2023. Ketika Malaysia menggelar turnamen Pestabola Merdeka pada 2-10 September 2024, banyak yang menilai ini merupakan momentum pertemuan Malaysia dan Timnas Indonesia.

(Timnas Malaysia tuan rumah Pestabola Merdeka 2024. (Foto: @FAM_Malaysia)

Namun, ketika FAM mengumumkan empat negara yang tampil di tahunan tersebut, tidak terdapat nama Timnas Indonesia. Selain Timnas Malaysia, peserta Pestabola Merdeka 2024 adalah Tajikistan, Lebanon dan Filipina.

“FAM hari ini mengumumkan turnamen Pestabola Merdeka 2024 Edisi Ke-43 secara resmi digelar pada 2-10 September 2024 di Stadium Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur, tulis FAM di laman resmi mereka.

“Selain Timnas Malaysia asuhan Kim Pan-gon yang kini berkedudukan ranking ke-135 dunia, tiga pasukan lain yang telah dipastikan tampil adalah juara bertahan Tajikistan, Lebanon dan Filipina,” lanjut pernyataan tersebut.

Secara ranking FIFA, Tajikistan dan Lebanon masih di atas Timnas Indonesia yang menempati peringkat 134 dunia. Tajikistan menempati peringkat 102 dunia dan Lebanon di posisi 117 dunia.

Sementara itu, Timnas Malaysia berada di tangga 135 dunia dan Filipina (147), alias berada di bawah Timnas Indonesia. Lantas, kenapa FAM tidak mengundang Timnas Indonesia?

