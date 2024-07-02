Jadwal Perempatfinal Euro 2024: Full Big Match, Timnas Prancis vs Portugal hingga Spanyol vs Jerman!

JADWAL Perempatfinal Euro 2024 sudah dirilis. Sejauh ini sudah diketahui tiga dari empat laga yang rencananya digelar di babak delapan besar ajang empat tahunan tersebut.

Laga pertama mempertemukan Timnas Spanyol vs Jerman di MHPArena, Stuttgart, pada pada Jumat, 5 Juli 2024 pukul 23.00 WIB. Banyak yang menyayangkan pertemuan kedua tim begitu cepat alias sudah harus bentrok di perempatfinal.

(Timnas Spanyol akan menghadapi Jerman di perempatfinal Euro 2024. (Foto: REUTERS)

Skuad La Furia Roja -julukan Spanyol- tampil luar biasa, yang mana selalu memenangkan empat laga yang dijalani di Euro 2024. Spanyol pun menjadi satu-satunya tim yang menyapu bersih semua laga dengan kemenangan.

Kekuatan Spanyol bakal diadang tuan rumah Jerman. Die Mannschaft -julukan Jerman- tidak kalah hebatnya dari Spanyol yakni mencatatkan tiga menang dan satu imbang. Bahkan di 16 besar, Jerman asuhan Julian Nagelsmann menumbangkan semifinalis Euro 2020, Denmark, dengan skor meyakinkan 2-0.

Selanjutnya pada Sabtu 6 Juli 2024 pukul 02.00 WIB mempertemukan duel Prancis vs Portugal di Volksparkstadion. Duel ini merupakan ulangan final Euro 2016, yang mana saat itu Portugal menang 1-0 via gol Eder.

Potensi terulangnya hasil delapan tahun lalu sangat besar. Sebab, Les Bleus -julukan Prancis- diedisi kali ini terlalu bergantung kepada Kylian Mbappe. Ketika Kylian Mbappe dimatikan, serangan Prancis begitu monoton.