Prediksi Skor Austria vs Turki di 16 Besar Euro 2024: Pasukan Ralf Rangnick Tembus Perempatfinal?

PREDIKSI skor Austria vs Turki di 16 besar Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga ini menarik disaksikan karena jadi duel seru dua tim kuda hitam untuk menembus babak perempatfinal.

Ya, Timnas Austria dan Turki akan melanjutkan perjalanan di Euro 2024. Mereka akan saling berhadapan di babak 16 besar yang akan digelar di Stadion Leipzig, Leipzig, Jerman, pada Rabu 3 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Austria sendiri sukses melaju ke babak 16 besar Euro 2024 usai keluar sebagai juara Grup D. Mereka mengukir perjalanan fantastis di fase grup karena mampu mengalahkan tim kuat, yakni Belanda, di laga terakhir Grup D dengan skor 3-2.

Selain Belanda, Austria juga sukses melibas Timnas Polandia. Laga berakhir dengan skor 3-1. Austria hanya mendapat satu kekalahan di fase grup, yakni melawan Prancis dengan skor 0-1.

Dengan kiprah manis ini, penampilan Austria di babak 16 besar akan sangat dinantikan. Mereka juga tentu saja turut dijagokan untuk lolos ke perempatfinal.

Tetapi, Austria tetap harus mewaspadai lawannya di babak 16 besar, yakni Timnas Turki. Tak kalah ciamik dari Austria, Turki juga bisa mengemas 2 kemenangan di fase grup, yakni melawan Georgia dengan skor 3-1 dan juga Republik Ceko dengan skor 2-1.

Hanya melawan Portugal saja, Turki mendapat kekalahan. Laga tersebut harus berakhir dengan skor telak 0-3. Dengan pencapaian itu, Turki lolos 16 besar sebagai runner-up Grup F.