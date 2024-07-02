Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Menangis Tendangan Penaltinya Ditepis Jan Oblak, Hampir Bikin Timnas Portugal Gagal Lolos ke Perempatfinal Euro 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |05:44 WIB
Cristiano Ronaldo Menangis Tendangan Penaltinya Ditepis Jan Oblak, Hampir Bikin Timnas Portugal Gagal Lolos ke Perempatfinal Euro 2024!
Cristiano Ronaldo menangis setelah tendangan penaltinya ditepis Jan Oblak. (Foto: REUTERS)
A
A
A

CRSITIANO Ronaldo menangis setelah tendangan penaltinya di masa perpanjangan waktu ditepis kiper Slovenia, Jan Oblak. Kondisi itu membuat Timnas Portugal hampir gagal lolos ke perempatfinal Euro 2024.

Dini hari tadi, Portugal menghadapi Slovenia di 16 besar Euro 2024 yang dilangsungkan di Waldstadion, Frankfurt, Jerman. Portugal yang secara kualitas pemain unggul atas Slovenia, benar-benar mengurung pertahanan sang lawan.

(Timnas Portugal tampil dominan atas Slovenia. (Foto: REUTERS)

Sepanjang laga, Timnas Portugal mencatatkan 72,1 persen penguasaan bola. Selain itu, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan juga melepaskan enam shot on target, berbanding dua milik Slovenia.

Namun, pertahanan rapat yang dimunculkan Slovenia membuat Timnas Portugal frustrasi. Hingga waktu normal 90 menit berakhir, skor sama kuat 0-0.

Di masa perpanjangan waktu atau tepatnya di menit 103, Portugal mendapatkan Hadiah penalti. Tendangan 12 pas itu didapat setelah Diogo Jota dijatuhkan pemain Slovenia, Vanja Drkusic, di kotak terlarang.

Cristiano Ronaldo yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Sepakan yang diarahkan ke kanan gawang ditepis Jan Oblak! Alhasil, hingga 2x15 menit berakhir, skor masih sama kuat 0-0 dan laga dilanjutkan ke adu tendangan penalti.

Halaman:
1 2
      
