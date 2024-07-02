Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segrup dengan Timnas Indonesia di Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Takumi Minamino: Tim yang Menakutkan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |05:31 WIB
Segrup dengan Timnas Indonesia di Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Takumi Minamino: Tim yang Menakutkan!
Pemain Timnas Jepang, Takumi Minamino, menilai Timnas Indonesia kesebelasan berbahaya (Foto: Instagram/@takumi18minamino_official)
PENYERANG Timnas Jepang, Takumi Minamino, tak ragu memuji Timnas Indonesia jelang putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurutnya, Skuad Garuda adalah tim yang berbahaya!

Sebagaimana diketahui, Jepang masuk dalam Grup C di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim berjuluk Samurai Biru itu tergabung dengan Timnas Indonesia, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas China.

Timnas Jepang

Menyoal hasil undian tersebut, Minamino langsung menunjuk dua tim tangguh versinya. Eks pemain Liverpool itu mengatakan, Arab Saudi dan Australia akan menjadi rival kuat bagi Jepang untuk menyegel tiket lolos Piala Dunia 2026.

“Arab Saudi dan Australia bagi saya adalah tim kuat di Asia. Tim yang tangguh, termasuk jarak tempuh dan atmosfernya,” kata Minamino, dipetik dari Nikkan Sports, Selasa (2/7/2024).

Tapi menariknya, Minamino juga menyoroti kekuatan Timnas Indonesia yang dinilai menakutkan. Pemain berusia 29 tahun ini mengatakan seperti itu karena telah melihat sendiri performa anak asuh Shin Tae-yong pada gelaran Piala Asia 2023.

“Indonesia juga cukup menakutkan. Mereka bermain bagus di Piala Asia dan memiliki banyak momentum,” ungkap pemain AS Monaco tersebut.

Halaman:
1 2
      
