HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pelatih Top dengan Gaji Termahal di Grup C Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Juara Euro 2020!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |02:14 WIB
4 Pelatih Top dengan Gaji Termahal di Grup C Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Juara Euro 2020!
Roberto Mancini menjadi pelatih dengan gaji termahal di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Reuters)
A
A
A

BERIKUT empat pelatih top dengan gaji termahal di Grup C Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salah satu di antaranya pernah menjadi juara Euro 2020!

Seperti diketahui, drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah dilakukan pada 27 Juni 2024. Grup C menjadi grup yang paling disorot. Sebab, grup ini dihuni oleh tim-tim raksasa Asia dan tim yang bisa menjadi kuda hitam.

Logo Piala Dunia 2026

Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, Timnas China, dan Timnas Indonesia menjadi keenam tim yang akan saling beradu di grup neraka ini. Menariknya lagi, empat dari enam tim di grup ini dilatih oleh pelatih yang memiliki gaji sangat fantastis.

Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

4 Pelatih Top dengan Gaji Termahal di Grup C Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

4. Shin Tae-yong

Shin Tae-yong resmi memperpanjang kontrak dengan PSSI (Foto: Instagram/@erickthohir)

Pelatih asal Korea Selatan ini baru saja memperpanjang kontraknya untuk menjadi juru taktik Skuad Garuda hingga 2027. Hal ini tidak lepas dari prestasinya yang membawa Indonesia mengukir banyak sejarah belakangan ini.

Bersama Timnas Indonesia, Shin diketahui mendapat gaji sebesar USD 1 juta atau setara dengan Rp15,7 miliar per tahun. Angka ini cukup besar mengingat Indonesia adalah negara yang masih berkembang dalam urusan sepakbola.

