HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nova Arianto Sebut Kartu Merah Penyebab Kekalahan Timnas Indonesia U-16 3-5 dari Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024

Romensy August , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |00:03 WIB
Nova Arianto Sebut Kartu Merah Penyebab Kekalahan Timnas Indonesia U-16 3-5 dari Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024
Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto, menyalahkan kartu merah sebagai penyebab kekalahan melawan Timnas Australia U-16 (Foto: MPI/Romensy August)
A
A
A

SOLO – Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto, menyebut kartu merah sebagai penyebab kekalahan Garuda Asia dari Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. Ia cukup menyayangkan hal tersebut.

Indonesia U-16 takluk 3-5 dari Australia U-16 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin (1/7/2024) malam WIB. Sejatinya, Indonesia tampil sangat ciamik. Tapi sayang, mereka harus kerepotan setelah harus bermain 10 pemain karena Raihan Apriansyah diganjar kartu merah pada menit ke-27.

Timnas Indonesia U-16

Ada pun tiga gol Skuad Garuda Muda dicetak lewat brace Zahaby Gholy (3’, 45+5’) dan gol telat Josh Holong (90+3’). Sedangkan lima gol kemenangan Australia U-16 dicetak melalui brace Amlani Tatu (23’, 66’), Quinn Macnicol (45+3’), dan brace Anthony Stipe Didulica (77’, 86’).

Usai pertandingan Nova mengakui kartu merah yang diterima Raihan menjadi penyebab utama kekalahan timnya. Sebab, hukuman itu didapat terlalu awal.

"Kartu merah yang terlalu cepat. Itu yang membuat berjalannya pertandingan menjadi berbeda. Itu yang membuat kami kesulitan keluar dari pressing lawan," kata Nova, Senin 1 Juli 2024.

Asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia itu mengungkapkan kegagalan mempertahankan gelar juara AFF U-16 adalah pelajaran yang berharga. Sebab, anak asuhnya akan berlaga di ajang yang lebih tinggi.

Halaman:
1 2
      
