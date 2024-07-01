Susunan Pemain Timnas Prancis vs Timnas Belgia di 16 Besar Euro 2024: Adu Formasi Jitu

Susunan pemain Timnas Prancis vs Timnas Belgia di 16 Besar Euro 2024 sudah diketahui (Foto: UEFA)

DUSSELDORF – Susunan pemain Timnas Prancis vs Timnas Belgia di 16 Besar Euro 2024 sudah diketahui. Laga itu akan digelar di Stadion Arena Dusseldorf, Dusseldorf, Jerman, Senin (1/7/2024) pukul 23.00 WIB.

Diprediksi, pertandingan ini bakal berjalan sengit. Pasalnya, Prancis dan Belgia memiliki kualitas skuad yang sip. Kedua kesebelasan juga menurunkan pemain-pemain terbaik mereka.

Pelatih Prancis, Didier Deschamps, tetap mempercayakan Mike Maignan untuk mengawal gawang Les Bleus. Kiper AC Milan itu akan dibantu dengan empat bek anyar Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, dan Theo Hernandez.

Kemudian di lini tengah, Deschamps tetap mengandalkan N’Golo Kante, Adrien Rabiot, dan Aurelien Tchouameni. Lalu untuk lini serang, diisi oleh Antoine Griezmann, Marcus Thuram, dan Kylian Mbappe.

Sementara di kubu Belgia, Domenico Tedesco tetap mempercayai Koen Casteels sebagai kiper utama Iblis Merah. Lalu empat pemain bertahan juga tidak berubah, yakni Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen, dan Arthur Theate.

Namun kali ini, Tedesco tampaknya mengandalkan empat gelandang untuk mengatur serangan dan menjaga kedalaman pertahanan mereka. Empat gelandang itu adalah Yannick Carrasco, Amadou Onana, Kevin De Bruyne, dan Jeremy Doku.