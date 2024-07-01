Spanyol Kalahkan Georgia 4-1 di 16 Besar Euro 2024, Luis De La Fuente: Harusnya Bisa Lebih

PELATIH Timnas Spanyol, Luis de la Fuente mengaku sangat senang timnya bisa lolos ke perempat final Euro 2024. Kepastian itu didapat Spanyol usai menang meyakinkan 4-1 atas Georgia dalam babak 16 besar di RheinEnergieStadion, Senin (1/7/2024).

Luis de la Fuente mengatakan kemenangan memang target utama timnya dalam laga itu. Dia nilai seharusnya La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- dapat menang lebih telak atas tim lawan.

“Kami sangat senang. Kami tahu betapa pentingnya hal itu berada di sini dan kami membuktikannya, meski pertandingan bisa berakhir 8 atau 9-1," kata Luis de la Fuente dilansir Tuttomercato, Senin (1/7/2024).

Pelatih berusia 63 tahun itu mengatakan Timnas Spanyol memang sejak awal laga tidak mau memandang remeh Georgia. Sebab, dia yakin tim asuhannya akan mendapatkan perlawanan ketat dari tim lawan.

"Mereka adalah tim yang berbahaya dalam serangan balik, tapi kami memberikan segalanya di lapangan dan kami pantas mendapatkannya," katanya.