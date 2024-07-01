Hasil Babak Pertama Timnas Spanyol vs Timnas Georgia di 16 Besar Euro 2024: Skor 1-1 Tercipta saat Rehat

KOLN – Hasil babak pertama Timnas Spanyol vs Timnas Georgia di 16 Besar Euro 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Koln, Koln, Jerman, Senin (1/7/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Georgia unggul duluan lewat gol bunuh diri Robin Le Normand (18’). Namun, Spanyol membalas lewat Rodri (39’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Spanyol langsung bermain menyerang sejak menit-menit awal. Umpan silang datar Dani Carvajal disontek manis oleh Pedri di menit kelima, tetapi bisa ditangkap kiper Georgi Mamardashvili. Ia lalu menghalau tembakan pemain Reald Madrid itu di menit ke-11.

Namun, Georgia justru unggul duluan di menit ke-18! Lewat serangan balik, Otar Kakabadze melepas umpan silang berbahaya ke kotak penalti. Sial bagi Spanyol, Le Normand tidak sengaja memasukkannya ke gawang sendiri.

Tertinggal, Spanyol semakin beringas. Menit 22, Mamardashvili menyelamatkan gawangnya dari sepakan Fabian Ruiz. Selang lima menit gantian tendangan keras Pedri masih melebar dari sasaran. Lagi, sang kiper menepis upaya Marc Cucurella di menit ke-35.

Nico Williams mengancam lagi di menit ke-38 tetapi Mamardashvili cukup sigap mengamankan gawang. Namun, ia menyerah ketika Rodri melepaskan tendangan mendatar di menit ke-39 sehingga skor 1-1 dan bertahan hingga rehat.