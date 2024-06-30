Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Spanyol vs Georgia di 16 Besar Euro 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |19:29 WIB
Link Live Streaming Spanyol vs Georgia di 16 Besar Euro 2024 Malam Ini, Klik di Sini!
Link live streaming Timnas Spanyol vs Georgia di Euro 2024. (Foto: UEFA)
A
A
A

KOLN - Link live streaming Tim Nasional (Timnas) Spanyol vs Georgia di Euro 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga babak 16 besar Piala Eropa 2024 itu pun diprediksi akan menarik, sebab pelatih Timnas Georgia, Willy Sagnol memastikan pasukannya enggan bermain bertahan sehingag pertandingan tidak akan membosankan.

Ya, Georgia akan menghadapi Spanyol di babak 16 besar Euro 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion RheinEnergie, Koln, Jerman pada Senin (1/7/2024) pukul 02.00 WIB.

Dalam laga nanti, Jvarosnebi -julukan Timnas Georgia- tak diunggulkan untuk bisa mendapatkan kemenangan. Sebab, Georgia memiliki rekor kurang bagus saat berjumpa dengan Spanyol.

Sementara dalam lima pertandingan terakhir, Georgia hanya bisa mendapatkan satu kemenangan dan sisanya menelan kekalahan dari Spanyol. Bahkan, Khvicha Kvaratskhelia dkk sempat menelan 1-7 dari Spanyol di Kualifikasi Euro 2024 pada September 2023 lalu.

Timnas Spanyol

Menghadapi Spanyol, Willy Sagnol menyadari Georgia tak bisa bermain bertahan untuk meraih kemenangan. Bahkan, ia ingin menunjukkan kepada La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- permainan Georgia seperti saat mengalahkan Portugal.

"Mustahil untuk meraih kesuksesan jika Anda hanya memikirkan bagaimana cara bertahan. Kami ingin menunjukkan bahwa kami dapat tampil seperti yang kami lakukan saat melawan Portugal lagi," kata Willy Sagnol dikutip dari laman resmi UEFA, Minggu (30/6/2024).

Halaman:
1 2
      
