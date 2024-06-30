Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Spanyol vs Georgia di Euro 2024 Malam Ini: Jvarosnebi Punya Keunggulan yang Tak Dimiliki La Furia Roja

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |17:18 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Spanyol vs Georgia di Euro 2024 Malam Ini: <i>Jvarosnebi</i> Punya Keunggulan yang Tak Dimiliki <i>La Furia Roja</i>
Timnas Georgia siap hadapi Spanyol di 16 besar Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

COLOGNE – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Georgia, Willy Sagnol, ungkap timnya memiliki keunggulan yang tak dimiliki Spanyol jelang kedua tim berjumpa di 16 besar Euro 2024. Menurut Sagnol, keunggulan itu terkait pasukan Georgia yang akan bermain tanpa beban, sementara Spanyol jelas memiliki tekanan yang luar biasa untuk menang.

Georgia membuat kejutan dengan lolos secara dramatis dari fase grup Piala Eropa 2024. Mereka di luar dugaan menang 2-0 atas tim terkuat Grup F, yakni Portugal, sehingga melaju ke babak 16 besar via jalur peringkat tiga terbaik dengan koleksi empat poin.

Di babak 16 besar, tantangan besar lainnya menanti sang debutan Piala Eropa 2024. Mereka bersua dengan Spanyol, yang merupakan juara Grup B dengan menyapu bersih tiga laga yang ada dengan kemenangan atas tim-tim kuat seperti Italia dan Kroasia.

Sagnol pun sadar betul Jvarosnebi -julukan Georgia- punya peluang yang kecil atas Spanyol. Oleh karena itu, dia ingin timnya tampil tanpa beban melawan sang raksasa Eropa.

Timnas Georgia

“Ketika Anda adalah tim kecil, Anda tahu bahwa Anda tidak akan rugi apa-apa (jika kalah). Satu-satunya hal yang kami katakan setelah kompetisi adalah apa pun yang terjadi, kami tidak ingin ada penyesalan,” kata Sagol dilansir dari Metro, Minggu (30/6/2024).

"Jadi, Anda tidak punya beban apa pun. Sulit ketika Anda Prancis, Inggris, Spanyol, Portugal, karena Anda berada di bawah tekanan, karena orang-orang mengharapkan Anda menang,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
