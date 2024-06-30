Jadwal Siaran Langsung Timnas Inggris vs Slovakia di Euro 2024 Malam Ini: Harry Kane Janji Bakal Menggila

GELSENKIRCHEN – Kapten Tim Nasional (Timnas) Inggris, Harry Kane, berjanji akan tampil menggila saat melawan Slovakia di babak 16 besar Euro 2024. Sebagai striker utama, Kane tahu dirinya harus lebih tajam lagi agar bisa membawa Inggris melaju lebih jauh di fase gugur Piala Eropa 2024 tersebut.

Sejauh ini, The Three Lions -julukan Inggris- hanya mampu menorehkan dua gol dalam tiga pertandingan Grup C Euro 2024. Salah satunya ditorehkan oleh Kane saat mereka ditahan imbang 1-1 oleh Denmark.

Permainan membosankan yang ditunjukkan tim asuhan Gareth Southgate itu pun mendapatkan banyak kritik pedas dari para penggemar Inggris. Tumpulnya Kane di lini depan mereka pun turut menjadi sorotan karena sepanjang musim lalu dia sukses membukukan 44 gol dan 12 assist dalam 48 pertandingan di musim debutnya bersama Bayern Munich.

Di tengah kritik yang terus mencecarnya, penyerang berusia 30 tahun itu pun membalasnya dengan nada optimis. Berkaca dari turnamen-turnamen sebelumnya, dia yakin ketajamannya bakal mencapai puncaknya di babak gugur sehingga dia optimis bisa menorehkan gol dalam babak 16 besar Piala Eropa 2024 kontra Slovakia.

“Saya pikir secara alami, Anda secara fisik lebih kuat dan secara alami Anda lebih tajam saat Anda memainkan lebih banyak pertandingan,” kata Kane dilansir dari Daily Mail, Minggu (30/6/2024).

“Jadi kami sudah menjalani tiga pertandingan dalam waktu yang singkat, jadi saya merasa tidak hanya saya saja yang mengalaminya, tapi banyak pemain yang mencapai puncak ketajamannya di babak sistem gugur dan itulah yang saya temukan terutama di turnamen-turnamen baru-baru ini,” tambahnya.

“Menjadi striker di tim jelas saya ingin mencetak gol dan membantu tim lolos ke babak berikutnya, tapi jika bukan saya yang mencetak gol dan kami tetap lolos, saya tidak akan mengeluh,” tuturnya.